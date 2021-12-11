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大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

仲冬

楊遙／聖彼渚

歲老多風雨，晨昏送鐸鈴。

寒蘆花白白，苦竹葉青青。

落日用心賞，歸鴻無處聽。

門前銀杏樹，金彩立亭亭。

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