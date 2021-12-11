世界民主大會 變成拜登出醜表演

12月9至11日，總統拜登 籌畫已久的世界民主大會召開。筆者以為，這個大會早已變了味道，變成美國政治理念的出醜大會，不如不開，理由如下：

首先，全世界關心政治的人都心知肚明，拜登之所以攢這個局是為了在政治上孤立中國，在經濟上勒索中國，很類似於黑道大哥召集的拉幫結拜大會，美國做老大。在會議上美國必然就人權、西藏、新疆、台灣等議題對中國大肆詆毀，煽動所有與會國站到美國這一方，圍堵中國。

第二，不少在美華人總覺得，只要中國政府服從美國，按美國的要求去改進，美國就會認中國這個朋友，不再追責。這完全是太天真、太幼稚。君不見，1990年代蘇聯應美國和西方的要求解體，分成15個國家，美國最終認同了嗎？沒有！不把潛在的敵手徹底裂解乾淨，武力歸零，即使民主投票選舉了，俄國還是美國最大的戰爭威脅，打壓還是不會停止。匹夫無罪，懷璧其罪，中國發展得太快太好，這才是原罪。

第三，就在民主峰會 前，中國連續出手，召開國際討論會、發表美國民主白皮書、痛斥美國的種種惡行。說實在，從歷史上講，美國當初建國就屠殺了約3000萬印地安人，是搶奪了他們的土地才建的國；建國以後，美國還保持很長一段時間的奴隸制，很多白人家裡(包括開國先賢)都蓄養大批黑奴，其後又連年戰爭，不斷擴充領土，直至二次世界大戰的朝鮮戰爭、越南 戰爭、海灣戰爭，以及反恐戰爭、中東茉莉花革命，美國的對外戰爭就從來沒斷過。直到今天，美國在全世界還有幾百個海外軍事基地，在伊拉克、敘利亞還有駐軍直接參與戰鬥。要說人權，美國200多年來在全世界「誤殺」多少平民，不可勝數。全世界因戰亂導致的幾千萬難民，毫無人權可言，他們背井離鄉，真要說人權追責，美國才是造成這些人間悲劇的最大推手。

第四，美國國內情況越來越糟，大城市百萬流浪漢到處棲身，某些街區骯髒不堪；感恩節後各大城市出現大規模「零元購物」，組團打砸搶掠精品店鋪，如入無人之境；今年1月6日，幾千人衝入美國國會大廈，上演「最亮麗的風景線」鬧劇；去年5月27日黑人弗洛伊德「不能呼吸」了。此時開民主峰會把自己立為民主燈塔，豈不是任人嘲諷指摘？實在不是明智之舉。

總之，世界各國的民俗民風、文化背景、歷史淵源各不相同，政治理念肯定是多元的。為什麼美國一邊標榜自身文明的多元性，一邊又強迫全世界全都按美國單一的選舉方式治國？筆者覺得拜登應腳踏實地，搞好美國經濟，把千瘡百孔的美國振作起來。筆者預估此次大會最終的效果，必定是四個字「不了了之」。