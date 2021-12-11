幹細胞療法的醫學先驅者

近幾年來，幹細胞療法漸漸流行，奈依利吾丹(Neil H Riordan)是這類療法的先驅。他2017年出書《Stem Cell Therapy a rising tide(幹細胞療法，將更流行)》，他用幹細胞治療了不少頑固的慢性疾病，包含肌肉退化(Muscular Dystrophy)、脊髓受傷(Spinal Injury)、多點硬化(Multiple Sclerosis)、心臟衰竭(Heart Failure)、老年弱化(Frailty of Aging)、呼吸疾病(Respiratory Disorder)、關節炎(Arthritis)、自閉症(Autism)、潰爛性大腸炎(Ulcerative Colitis)、糖尿病 (Diabetes)、狼瘡症(Lupus)等，他對每個病例治療前後的比較，有很詳盡的敘述。

利吾丹認為幹細胞可以治療一些傳統醫學不能治癒的慢性毛病。尤其是自體免疫(Auto immune Disease)的疾病。由於巴拿馬(Panama)對幹細胞療法有很明確的規定及管制，所以他的團隊就選擇在巴拿馬做為幹細胞研究及治療的大本營，在哥斯達黎加(Costa Rica) 也有分院。在美國德州(Texas) 的研究中心，著重骨科疾病的幹細胞療法，他的團隊也和美國國家衛生院(NIH)、聖地牙哥加州大學 (UCSD)、University of Western Ontario及University of Nebraska合作，研發幹細胞療法。他們也和日本及中國這方面專家有交流。

現在他的團隊在美國進行第一及第二期階段臨床試驗，證明幹細胞療法有效及安全，但要得到美國食品藥物管理局(FDA )正式批准，廣泛使用，還有一段路要走，因須完成第三階段過程。

幹細胞是一種再生療法(Regenerative Medicine)，能促使退化或受傷的細胞增生或再生，也能抑制身體的自體免疫，因此對人類許多自體免疫疾病，能夠減輕症狀或治癒。幹細胞也能分泌特殊的激素，產生治療及殺菌效果。

人體本身都有幹細胞，尤其在微血管壁及骨髓(bone marrow)內，在脂肪組織也有。它們都會隨人體衰老，所以胎盤(placenta)及臍帶(umbilical cord)的幹細胞最年輕、有效。然而胚胎(embryo)或胎兒(fetus)的幹細胞，因為極為原始，所以有極大的分化功能，可能產生腫瘤(tumor)或甚至癌症 (cancer)，所以絕對不能從之取幹細胞。現在最常用的是Mesenchymal Stem Cell，由微血管壁取得。

使用幹細胞療法，必須注射入血管(intravenous)或打入局部，如關節內，如果加上傳統療法輔助，效果更好。幹細胞産生的分泌物可以口服，但幹細胞本身不能口服。

利吾丹博士認為，幹細胞是人體本身的細胞及組織，並不是藥物，所以不應該用管制藥品的方法來規範幹細胞療法，應讓醫師自由選擇，來治療病人，幹細胞療法將更普及。然而治療醫師應先讓病人了解幹細胞療法是一種較新療法，同時要有完整的醫療紀錄，比較前後症狀，切忌借機斂財。

由於在現階段幹細胞取之不易，所以成本偏高，病人負擔較重，這個瓶頸必須打破，才能使幹細胞療法更為普及，造福人群。