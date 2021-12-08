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世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

香港人究竟為什麼？

薛偉（紐約）

外出旅行回來，惡補十多天的「世界日報」，發現世界論壇中有一篇文章，作者問：香港人在英國統治下，沒有民主權利，為甚麼個個安之若素，而回歸祖國了，卻要「反中亂港」，搞什麼「時代革命」？好問題！我有一句話回答：苛政猛於虎也！

人人都渴望自由幸福的生活，港人在英國統治下，雖然缺乏民主權利，但是在法律保護下，日出而作，日入而息，鑿井而飲，耕田而食，帝力於我何哉？人們能過著自由自在的生活，享受著最基本的天賦人權。沒有三反五反、鎮壓反革命、反右鬥爭、甚至於慘絕人寰的文化大革命⋯⋯。

而回歸中國20年後，鄧小平的一國兩制，港人治港，50年不變被打了半折。什麼23條，送中條例，限制遊行集會，港人沒有人身自由和說話的權利，中共把大陸搞極權主義那一套搬到香港，港人無法忍受，奮起反抗，而中共政權利用傀儡政府暴力鎮壓，把東方明珠催殘得七零八落，這就是今天的現實。

如果共產主義真是一個好制度，為什麼大陸人蜂湧出國？台灣人聞虎色變？越南人投奔怒海？古巴人泅水偷渡？德國人推翻圍牆？蘇聯人拋棄共產？朝鮮人冒死脫北？東歐人恨意難消？人同此心 ，心同此理，難道生活在美國的中國人幾十年，體會還不夠深嗎？

香港 英國 中共

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