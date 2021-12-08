印度扛美國壓力 與俄舊情復燃

俄羅斯 總統普亭6日對印度 展開五小時旋風式訪問，主要是與印度總理莫迪舉行第22屆印俄高峰會。這也是普亭在新冠疫情爆發後，第二次實體出訪，可見對印度的重視。

雙方也藉此機會簽署28項協議，涵蓋多元議題。表面上這只是印俄間的一場年度高峰會，卻反映印度對外策略調整，並將牽動強權間的縱橫捭闔及戰略部署。

首先，這次訪問代表印俄關係回溫。印俄繼承前蘇聯時期的遺產，向來便有特殊的友好關係。莫迪甚至曾公開宣稱：「每個印度小孩都知道俄羅斯是我們最好的朋友。」但印度自去年中與中國在中印邊界衝突後，逐漸導向美國主導的印太戰略，引起俄羅斯不滿。俄羅斯不僅多次公開抨擊印太戰略，甚至在去年底取消已連續舉辦20年的高峰會，直到今年才恢復舉辦，顯示雙方關係回溫。

這個關鍵點在於印度稍早開始接收俄羅斯交付的S-400凱旋飛彈系統。事實上，雙方早在2018年便簽署這項高達55億美元的軍備交易，但印度擔心受到美國制裁而裹足不前。如今印度終於「敢」抗拒美國壓力，俄羅斯自然也就樂得重新推動與印度的軍事戰略合作。所以雙方也簽署為期十年的國防合作協定及在印度合資生產6萬支AK-203步槍等協議。

其次，印俄也利用這次高峰會時機，舉辦首次雙邊外交部長與國防部長聯席會議，也就是所謂的「2+2」對話。事實上，印度先前已與「四方安全對話」中的美、日、澳三國建立「2+2」的會談機制。如今印度也與俄羅斯建立同樣機制，顯示試圖重新平衡對「四方安全對話」的傾斜。

印度與中國間的緊張關係，是促使印度戰略一再調整的主要考量。去年的加萬河谷流血衝突後，印度開始倒向美國主導的印太戰略，藉以抗衡中國在邊境上的壓力。但外界較少注意的是，相較於美國，俄羅斯似乎更能協助印度緩解與中國的邊界衝突。

中印去年對峙最嚴重時，雙邊外長便是在莫斯科達成協議。印度從俄羅斯獲得的飛彈系統，也實質上強化印度抗衡中國的防衛能力。不論從外交或軍事層面，俄羅斯給予印度更實質的協助。

美軍撤離阿富汗 後的變局，也讓印度頭疼。神學士在阿富汗的「勝利」，對喀什米爾分離主義者已產生激勵效果，加大印度的恐怖主義威脅。事實上，印度喀什米爾地區的恐攻事件，近期逐漸增加，印度不得不加派軍力進駐壓制。

巴基斯坦則積極利用它與阿富汗神學士政權的關係，重新在國際上斬獲影響力及話語權。這些發展已對印度的安全形成新的壓力，因此，印俄高峰會的聯合聲明中並未提及印太或中國，阿富汗及恐怖主義才是主要的關鍵字。

在上述考量之下，印度再度啟動戰略調整，試圖回到以往的兩棲模式，以自主外交為名同時與「四方安全對話」、「金磚國家」等不同集團交好。印俄舊情復燃，一時尚難燎原；但以往那個大家熟悉的印度，似乎又回來了。（作者台灣清華大學副教授及印度中心副主任，文轉載自聯合報）