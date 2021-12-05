美國想激怒中國開戰 死的是別人

近年美國一直招惹中國大陸，希望能激怒北京 ，逼大陸先動武，然後藉機回擊，引發戰爭。目的是打亂中國進入世界強權擂台的進程，保障美國霸權。而最能挑動中國神經的，莫過於台獨。於是挑起台灣海峽戰火，成了美國的重頭戲。

身為「美國國防戰略」智庫一員的埃爾布里奇‧科比，最近出了一本新書「否定戰略」。他認為，在台灣挑起有限戰爭是值得的，因為「亞洲成為世界經濟中心的趨勢，不可阻擋」，「以這種速度推進，西方會被拋在後面」，「中國必須被遏制，國際媒體必須參與這場最大的媒體戰」。

西方媒體早已在全世界展開輿論戰。地球上絕大部分人都沒有機會認識中國。各地民意對中國的仇視，即是輿論戰成功的例證。除了抹黑中國外，現階段輿論戰包括以下三點關鍵作用。

一，對美國咄咄逼人的舉動，視而不見。主要事實包括：軍艦在中國門口徘徊；在台灣海峽耀武揚威；美國官員乘坐軍機在台灣降落；製造虛擬的「台灣領空」，造成中國「侵犯」台灣的假象；秘密提供軍事顧問，並加以掩蓋；違反一個中國原則，以國家的地位邀請台灣參加民主峰會；其他偏離軍事和外交協議的現狀。

二，將完全可預見的，中國「反對台灣獨立」的聲明，描述成「令人震驚的侵略性」行為的證據。而所有中國觀察者都知道，這是中國幾十年來一直沿用，一字不改的聲明。

三，媒體對「香港 之死」、「新疆種族滅絕」、「入侵澳大利亞」等新聞，加以誇大和誤傳。炮製台灣海峽戰爭，當然會死人。科比進一步建議，美國的戰略應該是誘使中國，「不分青紅皂白地全面襲擊」。美國不要為可能的民用目標提供防空系統，原因是，攻擊民用目標，將激起公眾對中國的憤怒。換言之，台灣公民的命，是美國的公關妙招。迫使中國戰爭升級，造成人民死亡，符合美國的利益。

國防事務媒體記者魯西諾斯指出，代價只不過是台灣人的生命。所以美國這個戰略計畫，就是用台灣人的血肉，換回美國在亞洲的地位。

在西方媒體將中國描繪成侵略者的同時，了解國際事務的人都可看出美國正在採用「切香腸」政策(等同於人們常說的溫水煮青蛙)。挪威東南大學教授格倫·迪森(Glenn Diesen) 認為，「切香腸戰略，對北約擴張主義參與者來說，是一個極有吸引力的選擇。北約追求有限和重複的擴張，以逐漸創造新的現實」，這種策略可避免對手和盟友抗議或反對。因為抱怨可能被視為杞人憂天，而指責會被認為言過其實。

有人認為這種挑釁，只不過是右翼的好戰計畫。可是別忘了，軍國主義帶來了伊拉克和阿富汗 戰爭的災難，血跡未乾。逝者已矣，戰爭倖存者至今天仍在受苦。我們願意看到台灣海峽的戰爭嗎？「可怕的是，目前世界上最富有、最強大的國家(美國)，兩個政黨都支持、煽動對中國開戰。」不管戰爭的結果如何，生命財產的損失都是無法接受的。

台灣該如何自保？如何打破這個僵局？如何以和平的手段解決海峽問題？如何避免心甘情願的成為別人手中的棄子？如何保護我們的生命財產？如何可以保障文化得以延續？我們難道連這一點智慧都沒有嗎？

註：本文大量引用由地緣政治風險分析師 Phill Hynes 和 Fridayeveryday.com 主編Nury Vittachi 撰寫的文章「Strategists admit West is goading China into war」(戰略專家承認西方意欲激怒中國引發戰爭)