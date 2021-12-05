年終感恩 致拜登總統的公開信

總統先生： 每年感恩節我都與家庭子女一起感恩上帝，感恩美國Uncle Sam，接納我們來到自由土地，離開不能立足的祖國。我們感恩美國使我們脫離苦難。1994年我與即將服役陸軍的兒子和即將進入大學的女兒，同去麻州Plymouth朝聖，看1620年大帆船「五月花號」(May Flower)， 看先民pilgrims們住的茅草屋，銘記先民為後人披荊斬棘的恩惠，給我們開出康莊大路。

我來美國40年，同許多流亡民主人士一樣，非常懷念祖國，都想回去，但是中國大陸習共暴政封鎖，不許我們回去。我們一年一年在美國心神不定，有的已經無奈在美國去世，「中國良心」劉賓雁、中國民間思想家王康等，就是不情願地在美國土地上逝去了。

我們仍然活在美國土地上的流亡人士，因為習共特工橫行，使人膽顫心驚，據估計，習共有30萬黨員滲透美國華裔 社區，通過大使館、總領館指揮掌控華裔社團。全美85%中文媒體被習共收買滲透，華裔普遍使用的微信被習共控制，作有利於習共的宣傳。前幾年習近平 訪美，習共社團組織數千人歡迎隊伍，每年中共國慶共產紅旗在華裔社區大量飄揚，比美國國慶還熱鬧。

華人到了美國，彷彿依然生活在中國大陸。他們把共產黨的一套搬到美國來，在美國無所不滲透，而美國自由開放，門戶大開，毫不在乎，僅2020年在國務卿龐培歐譴責下有所收斂，滲透基地孔子學院也改名，改為什麼語言中心。

2019年我與朋友合作出書《審判毛澤東》，但他不敢公開身分，不敢露面，怕習共特工追擊，我的一位老同學也警告我：不要公開身分，要記住李志綏是怎麼死的。毛澤東私人醫生李志綏1994年回憶錄揭露毛真相，1995年被毛共特工殺害。今年春天我也居然接到恐嚇威脅電話，女兒怕事叫我不要寫了，安全第一，兒子支持不屈服，同去買槍自衛。我的老命不值錢，我在繼續寫。

武漢新冠病毒擴散全球以來，這兩年美國歧視攻擊亞裔 暴行劇增，美國民眾把疫情受害之苦在亞裔身上發洩，他們知道病毒來自中國，Chinese 成了替罪羊。民眾分不清誰是Korean，誰是Japanese，誰是Chinese， 凡是亞裔都同遭殃。

總統先生：您不揭露習近平製造，隱瞞病毒，等於包庇他，嫁禍在Chinese和Asian身上。您敵我不分，反而與習近平交朋友，是最大錯誤。

總統先生，您要跟敵人交好，習近平又抬起頭來，洋洋得意，在美國的習共勢力，也重新活躍起來，他們剛剛收斂了一陣子，我們流亡人士的日子也跟著不好過，在美國也受到他們的壓力，我們很遺憾在美國自由土地上，不能充分享受自由。

總統先生：您正朝向與習共修好，但您仍在十字路口上，您要猛回頭。2022年是倒習逼習下台的關鍵年，您要高舉反共大旗，踐行倒習三大舉措，向習近平發起正義和平進攻，必激起中國上下反習巨大浪潮，全世界民主國家配合圍剿，成就倒習大業。一旦倒習成功，必為您國內外打開全新局面。您將聲威大振，未來世界將在您全面穩固領導手中。

Sincerely,

鍾聞

11/30/2021