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警惕美國青少年槍擊案抬頭

盧威（洛杉磯）

感恩節剛過，11月30日，一個15歲少年槍手在密西根州牛津高中手持一把半自動槍亂掃射，至少打了15發子彈，他想血洗校園，冷血與殘忍行徑造成四名高中生斃命，八人受傷。警察趕到後，迅即將少年兇嫌抓獲，才制止血案惡化。

這個兇手是牛津高中二年級學生，他所使用的武器，是他父親四天前買的半自動步槍(編按，最新消息是，檢察官說，這是他父親陪他一起買的聖誕禮物，母親對他濫殺事先可能知情)。而四個喪命者年齡都不滿18歲，其中年齡最小的才14歲。八位受傷者有一位是老師，他們都被子彈擊中受傷，其中有兩位傷勢不樂觀，一個頭部中彈，另一個胸部中槍，尚未脫離危險。這起血案驚心動魄，是2018年以來美國最大的一起校園槍擊案。

值得注意的是，這個少年殺手被警察逮捕後，面無表情，表現冷漠，始終沉默以對(他有保持沉默的權利)，然後請律師到場，看上去他似乎有備而來。再說，發生大血案有線索可循。案發前，他曾在自媒體炫耀這把新槍，多少露岀一點蛛絲馬跡，可惜並沒能引起周圍人對他異常行為舉止的關注與警惕。

誠然，美國少年槍擊案已不是新聞。今年6月初，佛羅里達州發生一起少兒槍擊案件，一個12歲男孩和一個14歲女孩竟從一家兒童教養院岀逃，藏身一間民宅，立即遭警察搜查。緊迫之下，男孩和女孩拿起屋主的AK-47步槍，狗膽包天地向警察開槍。在與警察交火中，女孩被警察擊中受重傷，男孩乖乖繳械認輸。這起槍擊案雖然沒弄出人命，但美國少年槍擊案可見一斑，應引起人們的高度警覺。

美國校園槍擊案層出不窮，每年不知有多少青少年躺在槍口下，白白送掉寶貴生命。而少年槍擊案則是校園槍擊案中的「新腫瘤」，且槍手「低齡化」，是十分恐怖並令人憂心的事。縱觀少年槍擊案原因是多方面。

首先，大環境是美國槍枝泛濫，據統計，美國擁槍人口超過1萬人。美國「槍枝文化」對青少年成長起潛移默化作用。再者，家庭管槍漏洞大，讓青少年趁機鑽空子，使槍枝一不小心就容易走火闖禍。

還有，携槍進校園已是老生常談問題，對此各州也不同調。但我總認為，校園必須把槍枝拒之門外，讓校園變得更安全，更具學習氛圍。我夢想著「禁槍的一天」早早來到，讓青少年更無憂無顧地生活，該有多好啊。

槍擊 警察 腫瘤

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