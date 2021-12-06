階級仇民族恨 中共鬥爭理論面面觀

1970年初，老爹在研究所修讀博士學位時，在國民黨大陸工作會「匪俄中心」兼職，翻譯美國中情局每日出版（英文）莫斯科英語廣播稿，論字計酬。1966年，毛澤東發動文化大革命後，台灣當局放鬆管制的先前中共 投誠大員，如郭華倫 、蔡孝乾、陳雨蒼、洪幼樵等人活動範圍，讓他們公開授課，出版回憶錄或專著。

郭華倫的「中國共產黨 史稿」，繼日本岩波出版社運用東北關東軍資料撰成的「中國共產黨史」，這是第二本「中共黨史」。當年中共黨史單位尚未有出版正式「黨史」，台灣大陸研究機構則陸續出版蔡孝乾「紅軍西竄回憶錄」、「毛澤東軍事思想」，都是根據第一手史料佳作。

僅憑片斷記憶，老爹將當年課堂上所學，簡述如下：

中共鬥爭是以「階級仇，民族恨」為核心，階級仇是針對2000年儒家思想建立的「封建傳統」，「民族恨」要解脫100多年來帝國主義侵略。

基於「階級仇」概念，毛澤東不顧一切發起文化大革命，要求「破四舊立四新」。延安時代黨內整風運動，到今天演化成習大大的「肅貪反黑」，2000多年儒家「升官發財」傳統，是中華民族劣根性改不了的。「肅貪反黑」是永遠不能停止的自我清洗動作。

民族恨的概念則是1950年參與韓戰，1960年代中蘇戰爭（珍寶島），中印邊界戰爭。在形式上都是「不對稱作戰」，以較弱小軍力，挑戰強勢軍力。

毛澤東軍事思想是「不對稱作戰原理」。綜合言之：第一、保存有生力量，搞持久戰：你打你的，我打我的。第二、重點攻擊，吃小吞弱：傷人十指，不如斷人一指。第三、尖刀穿插，分割陣勢：前進包圍，退後成袋。

現在中美貿易戰，在第一回合，美國不能一擊致命KO中國，進入第二回合「持久戰」階段。中國使用「不對稱作戰原理」戰略：「你打你的，我打我的」，在中國大陸掀起「民族恨」情緒，因此中美貿易戰欲罷不能，必定要打出結果來。