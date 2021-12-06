仇華是歧視還是嫉妒？

新冠病毒在去年總統選戰期間被川普稱為「中國病毒」，雖然口無遮攔的川普已經下台，但已種下仇華的病毒種子。

無疑的，新冠病毒造成美國數千萬人失業和染疫，受害人在川普的胡言下，視華人 為代罪羔羊，華人深受其害！輿論界則把仇華事件歸罪於「種族歧視 」，但真相是如此嗎？

「種族歧視」在美國最明顯的例子，是白人至上主義輕視非裔 ，認為後者低人一等，為入獄最多的劣等族群。我們不贊同任何偏見，但可以瞭解其歧視原由。為何對華人歧視？難道華人也是低人一等？尤其最近在加州，非裔對華人動粗的事件層出不窮，難道這些非裔也是輕視華裔？

19世紀初，留辮子、著長袍的華工建設鐵路，又或開餐廳、洗衣店等自食其力，不為自己爭取權益，卻被白人恥笑；之後在電影界華人多為小角色，無出頭機會。可是近幾十年，華人在科技及其他方面出人頭地，子女們多進名校，華裔的收入也比一般白人及非裔為高；尤有甚者，華人被稱為奉公守法的模範公民(Model Citizens)！

在一些未受大學教育的白人以及低收入的非裔眼中，即使他們本身缺少高技能，卻認為華人威脅了他們的生計，奪走了飯碗。換言之，與其説仇華是種族歧視，不如說是嫉妒華人的成就及財富：住好區、戴名表、駕名車，就如同美國的猶太裔一樣，在各領域表現傑出，也讓中下階層的白人不爽，欲去之而後快。

華裔「模範公民」的榮耀得之不易，不需要為避免被嫉妒而銷聲匿跡，但不該肆意炫耀財富引人憎厭，而應繼續努力上進，並且放下獨善其身觀念，參與社區活動。

當義工是一個融入社會的起點，可擺脫「競爭者」形象，成為在旁「助人成事」的協助者。華人也需要關心國事、參與政治，為少數族裔及弱勢團體同舟共濟發聲，彼此之間無高低之分，使每一個族群都擁有「敬人者人恆敬之」的自尊。唯有如此，才能減少他人對華裔帶有偏見的「族裔偵防」(racial profiling)，杜絕由於嫉妒心產生的仇華行動。