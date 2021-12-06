沒有印度的美國印太戰略 會變調嗎？

印太戰略是美國最重要的大戰略，印太戰略的目的是要聯合印度 洋、太平洋周邊國家，抵制和圍堵中國。如果印度、新加坡 都不參與，那麼印太戰略還有什麼實質作用？

印度是一個主權國家，主權國家必定要行使自己的主權行為，不會完全接受他國命令。這次印度向俄國購買S-400飛彈，美國警告印度不准採用俄國武器，如不聽話就要制裁。今年11月26日中俄印三國外長發表聯合公報，聲明S-400不針對中國，而是部署在巴基斯坦邊境，這不就是明白告訴美國，印度不圍堵中國了嗎？現在就看美國如何制裁了。

再說新加坡，美國發起全世界民主聯盟，目的是聯合世界上所有民主國家抵制中國，那麼為什麼不邀請新加坡參加呢？新加坡位處於印度洋及太平洋中間最重要的樞紐地位，在印太戰略中是非常重要的國家，這意味美國深怕新加坡不會言聽計從。

從以上跡象來看，美國的印太戰略是否有效，前景又將如何？筆者極度存疑！

美國的思維方式，是老想制裁別人。不過早些年前，美國制裁別人時都經聯合國 同意，大多數國家都願意一起出面制裁。但自小布希總統開始不理會聯合國，獨自決定，想制裁誰就制裁誰。川普總統時更荒唐，私自推翻聯合國決議的伊核協議，自行制裁伊朗。美國制裁北韓、制裁俄國、制裁伊朗，雖然沒有明說制裁中國，但制裁中國企業及個人，不也就是制裁，只是不敢明說而已。

以前美國一直在號令天下，但現今是否還有這種實力？如果沒有，那麼國際之間的合作就需相互協商，不能再用一貫的號令方式了。這個陳舊的思維若不改變，到頭來可能適得其反，害了自己。

這次制裁中國大陸就有這個味道，害得自己國內通貨膨脹，汽油只漲不跌，快半年了，聯準會主席鮑爾還在告訴大家說這是暫時性的，誰會相信？令人十分擔心的是，釋放戰備儲油來抑制油價，油價還是降不下來，實在令人難以置信。最嚴重的是，人人都在擔心美元會不會越來越不值錢？但也無計可施，無可奈何之餘，只能祈求天佑美國。