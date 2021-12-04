加州打砸搶 民主黨政客其心可誅

自感恩節前的11月19日起，南北加州 各大中高檔精品店和零售店，紛紛遭到蒙面匪徒搶劫團伙的「零元採購」，商家損失慘重、欲哭無淚，許多華人社區討論警察 如何人手不夠，如何執法欠果斷，但筆者看來，背後真正原因，還是政客的操弄，以下從一個特殊角度逐步剖析。

美國是政黨選舉制度，假設普通大眾一部分支持保守的共和黨，一部分支持自由的民主黨，還有一部分人是政客必須爭取的，那就是輕重不同的罪犯。

30年以前的加州，筆者從報紙上了解到，當年加州大約四分之一的18至35歲黑人 男性，因犯各種罪而關在監獄裡。罪犯當中各色人都有，但是以黑人勢力占多數，他們有大批直系家屬和親友，大概一個人背後就可延伸五到十張選票。從政客角度看來，這類人的集合體就是一個大票倉。

為了選票，民主黨政客操作如下：首先，他們對燒殺掠搶的罪犯表達驚人的道德關懷，要求罪犯們必須享受特級人權，並無限上綱，包括好的居住條件、醫療健保，每年州政府還要撥出大筆金錢來優待罪犯。

第二，拿著放大鏡苛求警察，稍有過失就大加撻伐，鋪天蓋地譴責警察過度執法、種族歧視，卻對罪犯所犯下令人髮指的滔天罪行提都不提，警察才成了社會公敵。

第三，直接為罪犯脫罪。現在加州偷盜950元不入重罪；警察在與罪犯搏鬥中不許用鎖喉動作，開槍受到嚴格限制；搶劫者從背後搶走受害人的財物時，受害人不得傷害搶劫者等等。

當社會治安隨著打砸搶急劇惡化時，廣大普通民眾怨聲載道，政客們會跳出來高聲斥責警察不作為；然後當警察真的挺身而出，奮勇追緝各類罪犯並將其繩之以法時，政客們又再次跳出來為黑人罪犯喊冤，痛斥警察專盯黑人族裔，是典型的種族歧視，號召全社會譴責警察。

這裡有一個巧門，那就是政客不用親赴抗擊犯罪的第一線，他們可以打著為人民的旗號，既要警察維護好社會治安，又不能抓黑人罪犯，這種互相矛盾的要求，逼得警察無所適從。這看上去很荒唐，其實很好理解，就是政客要兩頭得好，選票全拿，所以要來回碰瓷。為了撈選票這個最終目標，他們吃定警察族群，當警察堅決制止犯罪，政客會罵他們歧視黑人，當警察不敢碰黑人罪犯，任其搶掠，他們又罵警察沒責任心，讓警察裡外不是人。

最理想的狀態是警察忍辱負重堅決執法，鎮壓搜捕了所有罪犯，包括黑人罪犯，維護社會治安，然後再被被政客、民眾罵得一無是處，反成社會惡棍。這樣既保證了社會安定，政客們又顯示出極度關懷罪犯，站在道德高地上多方獲利，兩邊吸票。

眼下加州的洗劫成風、團伙作案，就是拜政客多年的騷操作所賜。黑人兄弟們打家劫舍，毫無顧忌。加州的政客們為了選票，已經摧毀公平社會的基本價值和道義原則，讓加州社會失去早年的美好。

最後，社會中的罪犯，不能也不應該以種族膚色比例分配，而應依據事實。在民主選舉體制下，政客們為了一己之私，置國家利益和人民幸福與不顧，反覆牽制羞辱警察，真是黑白顛倒、其心可誅。