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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

宏都拉斯左派勝選 中共得意

程益穩（中國大陸）

宏都拉斯總統大選，左派反對黨人秀瑪拉．卡斯楚(Xiomara Castro)獲勝當選。此人被國際社會普遍看作是極危險的女人，因為她宣布如果勝出，將與台灣斷交，轉而與中華人民共和國建交。卡斯楚獲勝當天，其支持者在首都高舉紅旗和切．格瓦拉（Che Guevara）肖像。卡斯楚的勝利說明往往是小人得志。

卡斯楚如果真的與台灣斷交，她不是始作俑者。2018年，宏都拉斯鄰國薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)宣布與台灣斷交，轉而與中華人民共和國建交。現在台灣邦交國只剩15個，再這麼下去，中共武統台灣真的可以動真格了。

卡斯楚能取得勝利，主要是因前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）執政期間貪污腐敗。據美國FBI資料，葉南德茲的弟弟，是宏都拉斯境內最大黑幫老大，葉南德茲競選期間曾存在疑似舞弊現象，所以這回總統大選被卡斯楚利用，在競選中承諾「打擊腐敗」、「放寬流產令」，人們對她百般狂熱支持。

卡斯楚勝利，中共國際上又一次得逞。中共現在越來越膨脹，今年美國從阿富汗撤軍，導致中共有機可乘。中共毫無疑問正輸出社會主義意識形態，試圖讓全世界都進入新冷戰。拜登曾聲稱不願意和中共打新冷戰，可中共現在偏偏要製矛盾，挑起衝突，它遲早有一天會被世界打倒。

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