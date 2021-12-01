評香港所謂「時代革命」

香港 所謂「時代革命」 的結果，是把「50年不變」減為「25年不變」，對全體香港市民的「自決、自治和自主」 有何好處？不是弄巧反拙嗎？

英國 統治香港殖民地99年來，英國直派港督，立法局和行政局完全沒有直選，英國白人為第一等民族，美國白人為第二等民族，英聯邦白人為第三等民族，印度和巴基斯坦人為第四等民族，華人淪為最下等之第五等民族，為何不見「時代革命」？

英國統治香港99年來，貧富懸殊，貧民住在「鳥籠」碌架床，中產階級住在「劏房」 (睡房、廚房、廁所、浴室全部在一起)，「時代革命」有關心過民生疾苦嗎？

香港所謂「時代革命」破壞地鐵公物，進攻威脅普通商店，「佔中」三個月阻塞主要交通，用刀刺警察 頸部，搗毀大學，暴力威脅大學校長和教授，製造炸彈等，可以在西方自由民主的國家內發生嗎？ 香港警察堅忍沒有開槍，難道西方自由民主國家會容忍？「時代革命」的「自決、自治和自主」就是用這些暴行來代表嗎？

香港所謂「時代革命」的大規模雨傘、礦泉水、食物、通訊設備等可供數千人甚至萬人以上使用，來支持暴亂，沒有大規模外援、金錢和組織，可以做到嗎？西方自由民主的國家會容許外國勢力來製造他們國家的內亂嗎？

港獨對香港人民只是有害無益，有破壞無建設，真是罄竹難書。所謂「自決、自治和自主」都難以自圓其說。 1919年的「五四運動」是中華民族意識覺醒，反對外國勢力侵略中國。2019年香港所謂「時代革命」是媚外崇外，接受外國勢力侵略中國。兩者有天淵之別，不可同日而語。