中共讓「台獨事業」發光發熱

駐立陶宛 台灣代表處2021年11月18日正式運作，如果代表處名稱為「駐立陶宛中華民國代表處」，最起碼還有「中國內涵」。「兩個中國」總比「一中一台」距兩岸統一近得多，因為「兩中」要融合成「一中」理論上不困難，但中共 偏就硬要繞遠路把兩岸搞成「一中一台」這個不折不扣的「兩國」，這又有什麼辦法？

中共外交部發言人趙立堅聲稱，中方已多次重申將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。立陶宛背信棄義，明知故犯，公然製造「一中一台」，在國際上開創惡劣先例，既然做了錯事，就必須為此付出代價。

其實長久以來做錯事的恰是中共。中共若從一開始就承認中華民國，至今兩岸統合肯定已接近水到渠成，甚至「一國兩制」易如反掌。但中共卻長期打壓中華民國，促使台獨擁有「另起爐灶」理直氣壯的沃土。

中共經年累月對中華民國長期打壓，把原本不成氣候的台獨一步步豢養壯大，在台獨總統陳水扁當選及連任後，中共依然冥頑不靈繼續打壓中華民國。馬英九 執政八年期間仍未把握歷史黃金機會，承認中華民國。如今台獨總統蔡英文連任，兩岸和統希望渺茫，但中共不反躬自省只會文攻武嚇，把台灣人心愈推愈遠。

中共堅持「一中」以民族大義本來沒錯，但就壞在中共明顯是外國勢力舶來政權，民族主義號召根本缺乏吸引力與正當性。中共是製造「兩國」現狀的始作俑者，有什麼資格壓迫法理正統十足的中華民國？

中共以外來主義及勢力強力冠上「中國正統」名號，卻硬要中華有識之士及廣大人民接受落伍過時的獨裁政體，頌揚專制及公然踐踏民主。如此乖張行徑何敢囂張奢言「捍衛國家主權和領土完整、維護自身核心利益」？如今台獨可說積重難返，中共卻仍在錯誤的道路上越走越遠，拒絕反省兩岸危局的根源何在，瘋狂叫囂可能威脅政權存亡的武統，豈有政治智慧可言？

美國眾議院議員再度組團訪台，中共大使館照例施壓要求取消行程，但眾議員梅斯卻推文附上美台國旗，並稱台灣為「台灣共和國」。德國新政府對中共態度轉趨強硬，積極支持台灣參與國際組織。可見國際社會「一中政策」經不起事實考驗，而逐步崩毀。

上古時代大禹治水是用「疏導」最終成功，中共一定要圍堵打壓中華民國到底，如此僵化頑固政策，長期注定失敗，進而潰堤。習近平枉費曾任台灣對面的福建省委書記多年，世人原以為他「知台」，如今卻證明歷來中共領導人只是一個個互比誰更「草包」。

「武統台灣」是毛太祖對台方針的下下策，過了72年，習依然一心只想使用這一爛招蠢招。中共第三次歷史決議吹捧上天的所謂「中華救世主」，決議不是荒誕不經，貽笑世人。台獨勢力早在台灣生根茁壯，如今世人恐怕只能冷眼無奈，面對中共「台獨事業」持續發光發熱了。