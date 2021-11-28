到處打砸搶殺 美國不應該這樣

威斯康辛州沃基夏日前舉行迎接聖誕節遊行，一輛紅色多功能車衝過管制柵欄向人群衝撞，導致至少6死40幾人傷，小孩被撞飛、老人被撞死，驚悚瞬間滿目瘡痍！駕車撞人的嫌犯前科累累，不久才因家暴被逮捕，法官批准1000元就交保放人，讓他禍害大眾，人神共憤。

美國 司法制度捉捉放放，不痛不癢，沒有嚇阻作用，缺乏有效懲戒的法治，導致犯罪率居高不下與槍枝泛濫，司法、警政甚至立法、黨派異見與媒體極度分化，都脫不了干係。

就在最近十幾天，巴爾的摩一家理髮店14日搶匪行兇一死二傷，19日舊金山一家路易斯威登被搶幾萬元貨物，20日更誇張，近80名搶匪、幾十部車搶劫加州核桃溪諾斯崇百貨，21日近40名搶匪洗劫舊金山海德購物中心，22日再有18名搶匪闖入洛杉磯精品店，劫走上萬元名牌商品。

每天打開報紙讓我們心驚肉跳，這是美國還是南非？近日芝加哥中國留學生 鄭少雄在校園無端被搶匪槍殺，還有媽媽帶女兒坐在車上被流彈擊斃，更離譜的有人好端端坐在家裡，卻飛來橫禍被流彈喪命。不公不義的事天天在發生，政府束手無策，百姓見怪不怪，大家只有擔驚受怕，自求多福。

加州2014年曾通過一項新法，歹徒在偷竊950以下不算重罪，此法讓小偷如雨后春筍，堂而皇之在商場偷竊，治安每況愈下，能制定這種政策的只有當今美國了。

美國不應該這樣。30多年前滿懷憧憬來到美國，美國人和諧愛國，熱心善行，彼此接納，相互幫助，雖偶有盜賊搶劫，但總體社會安定、安居樂業，當時共和黨、民主黨雖有不同政見，但都在民主的前提下少數服從多數，很少有聯邦與地方各執己見，誤國殃民。

尤其川普 執政四年政黨惡鬥，從意識形態到政策分岐，拉破面皮你死我活，每次槍響喪命，兩派民眾遊行對峙，政客含涙表態，但事後依然故我，美國怎麼變成這樣呢？

最近受眾主要是共和黨和川粉的福斯新聞(Fox News)，兩位著名專欄作家戈伯格與海斯辭職，他們說，多年來收視觀眾的政治偏好與川普的緊密聯繫，造成媒體亳無選擇空間。他們原以為川普卸任後，極端言論和陰謀論會逐漸散去，槍枝泛濫會受控制，但事與願違。目前對立已充斥到每個層面，包括應團結一致抗疫、注射疫苗完全被政治化，可想而知，明智有遠見的人只有退避三舍。

其實老百姓要求不高，希望治安良好、安居樂業，治安不靖，商家損失最終將轉嫁到消費者身上。美國不應是現在這樣，我堅信最後一定有辦法糾錯，在這塊上帝應許之地以基督教精神立國的富有強大國家不應該這樣。因為這是有思想的國家、有開放意識與開放心態，對不同意見都能聽取的國家，它建立在民主先賢思想精華上，得天獨厚，希望很快看到治安改善，停止內耗，實實在在加強警政，配合司法，還給居民安居樂業的環境。