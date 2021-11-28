中國地方債創新高 情勢險峻

中國 財政部公布最新數據顯示，今年前十個月，全中國地方政府「發債總額」急遽上升，創下歷史新高，總額近人民幣30萬億(兆，約4.62兆美元)，且約一半新增債務。中國地方債情勢險峻，恐怕早已失控。

據自由亞洲電台報導，11月23日中國財政部公布地方政府債券發行與債務餘額現況，顯示中國今年至10月底地方債務急遽上升約達30兆，比去年同期增長6%，創歷史新高。新增債務用來償還舊債，並未投資 實體經濟。

此前，國務院總理李克強11月22日在上海召集會議，再次提到經濟出現新的下行壓力，這是他不到一個月內公開強調三次「經濟下行壓力」，可見目前中國經濟困境嚴重。

中國近年來多家國企與房企陸續發生巨額債務違約，難免讓更龐大複雜且嚴重的地方政府債務問題受忽略。地方債和大型國企與房企巨頭財務狀況息息相關，近年國企與房企債務問題已嚴重衝擊地方政府財政，是地方債急遽上升之主因。

中國地方債嚴重問題上個月才喧騰一時。10月5日，中國《騰訊財經》與《證券時報》所屬的《數據寶》發表「城市負債率排行榜」，揭示中國地方政府負債概況，發現中國大部分主要地方政府入不敷出，債務率(負債∕財政收入)遠遠超過警戒線。

證券時報報導，該調查統計86個一線、新一線、二線、省會城市，包括北上廣深，以及昆明、貴陽等。債務率方面，未超過100%者只有深圳約19%，其餘85座城市皆超過100%，有75個城市債務率比去年同期翻一倍，債務率前10名城市都超過500%，最嚴重的貴陽債務率高達929%，上海債務率為122％，北京、廣州超過200%，約為國際標準的風險警戒線(80%~120%)的兩倍之譜。

多年來中共 官方及輿論並非無視地方債困境，而是幾乎束手無策。去年底中國財政部已警告地方政府債務餘額將達26兆，債務率接近警戒線區間下限，今年恐將進入警戒線區間。重要的是，此數據並未正視更驚人的地方政府隱性債務規模。

《第一財經》曾報導，截至去年中，地方政府隱性債務高達43.8兆，遠高於顯性債務的23.9兆，兩者加總債務率接近250%，遠超過警戒線兩倍，這些地方政府隱性債務以城投平台有息債務(城投債)為主，註明用於「借新還舊」的比例高逾85%。

所謂「城投債」是城市建設投資公司發行債券，這些「城投公司」最主要是「地方政府融資平台」(LGFV)。由於地方政府依法不得發行債券，在中共高層默許甚至鼓勵下，技術上就繞道利用此類融資平台公司籌資，背後主要股東幾乎都是地方政府及官方關係良好的地方豪強。「城投債」不會出現在地方政府資產負債表上，被視為地方政府的隱性債務。

LGFV現在淪為地方政府債務危機禍根，有如過街老鼠，是中共2008年全球金融危機爆發後匆促催生的怪胎。當時央行和銀監會為高達4兆的基礎建設刺激政策，鼓勵地方政府成立LGFV，發行多種融資商品，次年城投債發行總量成長超過兩倍，此後持續蓬勃發展近十年，卻也弊端叢生。

9月底香港《南華早報》引述知名投資銀行高盛集團經濟學家表示，中國地方政府隱性債務已膨脹到超過經濟規模五成，LGFV債務總額已從2013年的16兆，惡化到去年底約53兆，約達中國國內生產毛額(GDP)52%。高盛強調，這些LGFV籌資約六成是用來償還2020到2021年的到期債務，而非用於投資，與當年刺激基建投資的成立初衷迥然不同，北京高層對此也憂心忡忡。

當時國際知名評級機構穆迪(Moody's)報告指出，中共加強對LGFV債務監督，卻也令人加深對地方政府償債能力的疑慮，促使地方政府擴大商業曝險以籌資。野村證券首席中國經濟學家則推估，雖然中國政府向來沒有公布LGFV整體債務，但截至去年底，地方隱性債務恐已膨脹至45兆，相當於GDP的44%，總額規模超過十年前的四倍。2010年時的9.6兆地方隱性債務總額約為當年GDP的23%。

中國地方債危機之重，已蔓延成國際市場關注的問題。去年底英國伊諾多經濟公司(Enodo Economics)首席經濟學家Diana Choyleva投書日本《日經新聞》指出，中國地方債已成為最大隱憂，截至去年首季，中國整體債務占GDP比重高達275％，遠高於2010年首季的178％，恐將摧毀經濟穩定，加上新冠疫情爆發後中共投入大量緊急支出，債務驟增，情況不能再持續下去。（節錄自聯合報「鳴人堂」，作者為前網路與投資高管）