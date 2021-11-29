越南女首富捐鉅款給牛津大學異想

近日報章刊登，阮氏芳草捐贈鉅款給牛津大學Linacre學院，換取了改其命名為「草學院」( Thao College)，引發不同的聲音。

其實資本主義國家大學各學院，往往以謝答為名改其命名行之有年，見怪不怪。洛杉磯加州大學 的雷根醫院，香港大學李嘉誠醫學院是近年的例子。這種買空賣空的好康，其實難予責，兩廂情願，別人難以置喙。較為出聲者往往是耆老諸公，卻覺得光宗耀祖的招牌被「 土豪」 奪名，心有不甘，似乎自己被閹割般痛苦和恥辱！想想如果北京的 「 同仁堂」被改為「輝瑞」、「全聚德」改為KFC，則對中國人情何以堪 。

我很欣賞芳草女士對此事的講話：「 我一直希望透過教育、培訓和研究為人類做出貢獻，我相信牛津是實現這個願望的合適地方」。這是多麼有高度的視野。

芳草女士今年51歲。生於1970年的河內，在莫斯科商學院讀完博士後，回國打拚投資了「越南 技術商業銀行」 和越南國際銀行，並建立龍城不動產公司、越捷航空(Viet Jet Air)，她的個人淨資產27億美元。她只不過捐了十分之一財富，給牛津大學而己。

有人質疑她的財富，來自貧窮的越南，自應該囘饋到自己的國家加速祖國的建設。我們不知道她和牛津大學的捐贈備忘錄細節和任務，不能猜臆苛責。

另類的想法是：用此鉅款要求牛津大學在越南成立了一個 「 越南牛津大學芳草學院」，借用了有60年歷史的學術陣容來籌畫建立和經營管理。師資由廣招各國有名望的大學共同參與。優先招考當地資優學生為先。培養國內人材為本。

越南GPD全球排名37，PPP GPD則是23。在2010年越南GPD是130 Billion，在2020是271 Billion，她在東南亞 七國內名列第三大經濟體。前途無量！她的GPD的生產面：農林漁牧佔20%，工業營建35%，服務業45% 。而加緊培建第一和第二生產面的人才是最快捷徑。

我相信芳草女士也許早已對自己國家的經濟發展，有更深的考量，和自己事業發展方向匹配做出更理想的對應。