我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

越南女首富捐鉅款給牛津大學異想

葉國新／羅斯密

近日報章刊登，阮氏芳草捐贈鉅款給牛津大學Linacre學院，換取了改其命名為「草學院」( Thao College)，引發不同的聲音。

其實資本主義國家大學各學院，往往以謝答為名改其命名行之有年，見怪不怪。洛杉磯加州大學的雷根醫院，香港大學李嘉誠醫學院是近年的例子。這種買空賣空的好康，其實難予責，兩廂情願，別人難以置喙。較為出聲者往往是耆老諸公，卻覺得光宗耀祖的招牌被「 土豪」 奪名，心有不甘，似乎自己被閹割般痛苦和恥辱！想想如果北京的 「 同仁堂」被改為「輝瑞」、「全聚德」改為KFC，則對中國人情何以堪 。

我很欣賞芳草女士對此事的講話：「 我一直希望透過教育、培訓和研究為人類做出貢獻，我相信牛津是實現這個願望的合適地方」。這是多麼有高度的視野。

芳草女士今年51歲。生於1970年的河內，在莫斯科商學院讀完博士後，回國打拚投資了「越南技術商業銀行」 和越南國際銀行，並建立龍城不動產公司、越捷航空(Viet Jet Air)，她的個人淨資產27億美元。她只不過捐了十分之一財富，給牛津大學而己。

有人質疑她的財富，來自貧窮的越南，自應該囘饋到自己的國家加速祖國的建設。我們不知道她和牛津大學的捐贈備忘錄細節和任務，不能猜臆苛責。

另類的想法是：用此鉅款要求牛津大學在越南成立了一個 「 越南牛津大學芳草學院」，借用了有60年歷史的學術陣容來籌畫建立和經營管理。師資由廣招各國有名望的大學共同參與。優先招考當地資優學生為先。培養國內人材為本。

越南GPD全球排名37，PPP GPD則是23。在2010年越南GPD是130 Billion，在2020是271 Billion，她在東南亞七國內名列第三大經濟體。前途無量！她的GPD的生產面：農林漁牧佔20%，工業營建35%，服務業45% 。而加緊培建第一和第二生產面的人才是最快捷徑。

我相信芳草女士也許早已對自己國家的經濟發展，有更深的考量，和自己事業發展方向匹配做出更理想的對應。

越南 加州大學 東南亞

上一則

中國地方債創新高 情勢險峻

下一則

拜登民調低似川普 仍有力挽狂瀾機會

延伸閱讀

模仿「灑鹽哥」煮麵惹禍 越南「灑蔥哥」遭傳喚

模仿「灑鹽哥」煮麵惹禍 越南「灑蔥哥」遭傳喚
工廠復工又如何？越南供應鏈仍難擺脫疫情衝擊

工廠復工又如何？越南供應鏈仍難擺脫疫情衝擊
羅省台山寧陽會館寧僑公會 歡送洛僑中心主任張皓鈞

羅省台山寧陽會館寧僑公會 歡送洛僑中心主任張皓鈞
羅省台山寧陽會館寧僑公會歡送洛僑中心主任張皓鈞

羅省台山寧陽會館寧僑公會歡送洛僑中心主任張皓鈞

熱門新聞

「一洲焦點」談拜登釋出戰備儲油、紐約市非公民投票案。(世界新聞網)

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

2021-11-24 13:48

「兩個女人」讓中共焦頭爛額 孰令致之？

2021-11-23 02:00

習被設陷中招或挖坑自跳 被迫修決議？

2021-11-24 02:24

槍殺兩人卻無罪 瑞登豪斯立下範例？

2021-11-22 02:00

華爾街摩根大通跪舔北京 誰醜化中國

2021-11-27 02:00

北京出手 懲罰台獨金主與台商隊伍

2021-11-26 02:00

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」