防控新冠病毒 不要忽略流感

看到世界日報11月11日「流感致死洛縣 出现本季首例」新聞，引起我的關注立即閲看：洛縣一位中年居民，多次新冠肺炎病毒檢測陰性，且尚未接種流感疫苗 ，因患有多種基礎疾病，感染流感死亡。此病例引起洛縣公共衛生局高度重視，還驚警動州長纽森。纽森除龥民衆盡快接種新冠疫苗外，還鼓勵大家接種流感疫苗。避免年底長假期間，再度爆發感染高峰。

這給了我很大啓示：流感季到來了。在繼續加強新冠肺炎防控同時，不要忽略防流感。我查了一下近幾年的生活日記：2017年至2018年全美有81萬人流感重症住院治瘵、6萬1000人喪生，2020年2月1日世界日報A6版新聞報道，近四個月來有1900萬人感染A型流感、奪命萬人。上述還是平常年景，四年累計近百萬人患流感、死亡數萬人，真骇人聼聞。

今年可不尋常，新冠肺炎流行兩年，4000多萬人確診、76萬多人病殁。人們精神壓力增大、免疫力下降。且氣候變化無常，是最易生病的惡劣環境。目前全美從上到下各级政府、學校、企業公司到普通民衆，都忙於抗撃新冠疫情，有些地區有可能忽對流感防控。

世界日報11月17日新聞報導，南加洲流行病學專家黄重德認為，可預見今冬新冠、流感的感染率都會呈上升趨勢。洛縣公共衛生局表示，這名首例流感死亡，提醒人們流感在一些情况下可以是嚴重疾病。洛縣的流感活動指摽，最近幾周一直在上升，我們應為流感病毒在冬季傳播做好凖備。

民衆怎麽配合？就是在加强新冠肺炎防控同時，不要忽略流感防控。首先要明確流感舆新冠對人體的危害都很大。症状基本相同：高燒發熱全身疼痛、噁心、咳嗽咽痛、乏力、呼吸困難、憋氣。我在1980年代末，就曾被感染流感，上述症状非受難受。我因懂得一些醫瘵知識，及時治瘵才得到控制，保住性命。我周圍好多同事朋友因治療延誤，不斷出現肺炎、腦炎、心肌炎等合併症。有的死亡、有的留下心衰、哮喘等後遺症。醫師說，流感病毒本身不會導致死亡，主要死於合併症。

值此教訓我對流感十分警惕，1990年代初大陸有了流感疫苗，我就積極去打，每打一次流感都是自費，占我月工資三分之一也在所不惜，堅持打了十幾年。本世纪初我移民美國 ，聼說美國每年冬春都有流感流行，美國流感疫苗質量高，老年人又免費，我更加積極去打，每年都打且在10月中下旬流感季來臨之前打，效果真好。在美國生活十幾年我不但沒得過流感，連普通惑冒都沒患過。

我本來已完成新冠疫苗接種、還打了補強針。雖聽人說打了三針輝瑞疫苗抗病毒的效力很強了，不需再打别的抗病毒的針。因我從網上，電視、報紙上學習醫瘵保健知識，從中知道新冠與流感雖症状、傳播途徑相同，但病毒不一樣。我理解新冠疫苗不能替代流感疫苗，便按慣例於10月中旬，去附近連鎖藥店打了流感疫苗。洛縣流感死亡首例病人，曾多次檢测新冠陰性，說明他體内有新冠抗體可抗新冠，卻不能抗流感。我很慶幸自已做對了。