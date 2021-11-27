加州盜賊猖狂 快把賈斯康趕下台

「北加集體搶劫名店蔓延南加」是11月23日洛杉磯世界日報聳人聽聞的大標題；在灣區匪徒集體搶劫精品店連續三天，商家膽顫、居民不安。

同時在南加州 比佛利山精品店也遇劫但是未遂。而華人眾多的城市如哈岡及羅蘭岡等，最近名車窗子被砸，車內精品糟竊的案件層出不窮；一位華女放在車內新購得的5000元名牌包，在用餐回車後不翼而飛為一例。

這些盜匪已是膽大包天，肆無忌憚：在白晝、持械、阻街結夥搶劫！原因為何？當然，歸罪於在偷盜950元以下財物不須入獄的加州第47號提案，直接鼓勵這些惡棍以身試法！另方面，警方即使逮捕到嫌犯又能如何？如果贜物價值低於950元， 只能登記告誡了事，商家則是蒙受損失。

前些日子的一個熱門話題是，加州居民由於各種原因遷居去德州 及亞歷桑那州。但有些人士在遷居後後悔，對於天氣不能適應、當地居民太過於保守、房價雖低，但其他費用較高等；可是沒有人埋怨新居城市的治安不佳，也未感到外出購物會不安全。

當然，德州及亞歷桑那沒有偷搶950元以下不須坐牢的荒謬加州法律! 亞州一位縣警局長Joe Arpaio 為例，號稱為全美最嚴厲的警長，他在亞歷桑那州的Maricopa County連任了五次。他不會考慮引用加州由於監獄 人滿為患而提早放人的政策。即使沒有人満為患，他在100多度高溫的炎夏，在室外設立沒有冷氣，所謂的tent city，讓囚犯「享受」在帳篷內汗流如雨的露營！他對男女囚犯一視同仁加上腳鐐，為名符其實的chain gang，去掃街除草！在他控制的牢裏，沒有人膽敢出任何花樣，犯人在刑滿釋放後，也不願再犯法再被關回監獄。

反觀全美最大，有1000萬居民的洛杉磯縣，縣檢察長賈斯康（George Gascon）為人詬病「重罪輕罰」的作法，不但不能遏止犯罪，反而促使慣犯一犯再犯！罪犯即使入獄，也因監獄人滿為患提早釋放，何懼之有？

加州仍能住嗎？有舒適的天氣、優美的景點、開放的民性、衆多工作的機會等優點，但仍然值得我們每天心驚膽戰面對匪徒嗎？筆著認為，想要留在加州就得付諸行動，必須繼續努力把檢察長賈斯康儘快趕下台。同時告知紐森州長，他如果想要在下一屆保住大位，必須正視目前的治安問題謀求對策！雖然他的環保政策重要，但是我們州民要求的不只是潔白乾淨，而是不受匪徒侵擾的安全環境！