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新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

吃飯砸鍋

鄭亞棋／南灣

兩岸經商來往梭，

吃香喝辣賺多多。

卻成台獨大金主，

飽飯之餘又砸鍋。

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