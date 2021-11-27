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為何白宮不認習近平老朋友

關山／天普市

美國時間11月15日夜中美元首舉行視頻高峰會。作為會後的一個小插曲，美方的一個舉動引起了各方熱議。那就是白宮官員在記者刻意的提問時，否定了拜登習近平「老朋友」的這種稱呼，說習拜會只是公事公辦，國家交往，談不上什麼老朋友。

客觀上講，習近平和拜登在當年歐巴馬時期，各自作為本國的副主席、副總統時就開始交往，而相談甚歡，雙方接觸是比較愉快的，的確是老朋友。為什麼此時今日美國官方就不認了？筆者分析有以下幾點：

首先，白宮民主黨這一方不敢承認拜登和習近平是老朋友，是怕給美國的在野反對黨共和黨抓到口實，藉機棍棒棄橫飛，說拜登承認是習近平的老朋友，所以對中方軟弱，進而造成了美國今天物價飛漲，是中共的同路人。

第二，這次峰會在實質問題上沒有達到預期目標，譬如說求中國購買幾萬億的美國國債緩解經濟壓力。相反，拜登不得不就中國關心核心利益，再次重申堅持一個中國，不支持台獨的立場，還破天荒的首次表述不尋求改變中國的政治體制。但不管美方如何心機用盡，最關切的大筆經濟救助還是沒有來，那還論什麼朋友，白宮根本沒那個心情。

第三，作為人之常情，試想在尋常百姓雙方交易或爭論中，風帆正滿、手握左契(即古代債權人）的一方，在談判中談笑風生、攀親帶故，而處於劣勢的乞討一方，既要滿臉堆笑、故作鎮定，又心情急切。當事情發展沒有完全按照自己的盤算達成，轉過身一般人誰也忍不住要口出惡言，翻臉無情，畢竟功夫全白費，窘境未脫，哪裡還要認什麼舊友。

可憐的拜登明明是習近平的老朋友，卻在國內相關利益(尤其是裴洛西）的壓力下，活生生被剝奪了與老朋友相認的權利，真是何以堪。這也表明在中美國家博弈過程中，美方形勢江河日下，心中的焦慮急躁顯露無遺。

拜登 美國 習近平

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