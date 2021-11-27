我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

辛丑小雪

楊遙／聖彼渚

小雪逢今日，天晴有薄霜。

西風添肅殺，落木襯蒼涼。

抖擻蘆花白，從容杏葉黃。

茶能逐寒氣，一盞熱中腸。

上一則

北京出手 懲罰台獨金主與台商隊伍

下一則

華爾街摩根大通跪舔北京 誰醜化中國

延伸閱讀

最佳威特（下）

最佳威特（下）
內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄
楊紫29歲生日 張一山喊話：愛你如初雪

楊紫29歲生日 張一山喊話：愛你如初雪
複寫的夜

複寫的夜

熱門新聞

「一洲焦點」談拜登釋出戰備儲油、紐約市非公民投票案。(世界新聞網)

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

2021-11-24 13:48

「兩個女人」讓中共焦頭爛額 孰令致之？

2021-11-23 02:00

習被設陷中招或挖坑自跳 被迫修決議？

2021-11-24 02:24

槍殺兩人卻無罪 瑞登豪斯立下範例？

2021-11-22 02:00

搶馬斯克鋒頭 黃仁勳化身數位阿凡達

2021-11-21 02:00

賀錦麗想創歷史圓總統夢 恐提前泡湯

2021-11-19 02:00

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆