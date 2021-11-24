拜習會看到的明顯事實

拜習會一如各界預期只是「各說各話」，主要目的是避免雙方誤判進而衝突，即拜登 說的「設置護欄」。美共之間難有共識，主因在彼此意識形態差距太大，不可能有交集。

以「一中政策」而論，只是美國妥協的產物，因中共 1949年後實質統治中國大陸的現實，美國不得不與他們打交道，但又需以兩岸之間問題處理「必須和平」來制約中共，以有效鞏固台灣這個「民主保壘」，並以「台灣關係法 」強化這一主張。

如今台灣在沒有法理獨立下，中共迫不及待強烈威脅要武統台灣，不打算接受「和平手段」制約，自然就毀掉美中建交承諾與基礎。但中共絕不會管這些，從對香港公然撕毀國際協議即可清楚看到是「土匪流氓」本質。

拜登說「不鼓勵台灣獨立。它已經是獨立的，它自己做決定」，這才是面對現狀的務實之論。但中共卻直斥美台在「玩火」。雙方看法及思路差距如此大，注定永遠也討論不出任何共識。美共之間的認知差距還有人權、貿易、病毒溯源、疆港議題等，全部南轅北轍，難有交集。

近日彭帥事件成世界焦點。由於彭帥「被失蹤」多日，引發網壇眾多名人與世人強烈關注，但中共竟由官媒出面代表彭帥向全球「報平安」。這種在文明國家完全是匪夷所思的荒謬奇聞，中國社會卻稀鬆平常，可見中共統治下的中國與文明世界差距多大。

美共雙方唯一交集，是與意識形無關的氣候行動聯合宣言，彼此同意合力推動節能減碳，對抗全球暖化。

習稱拜登為「老朋友」，然而拜登只是禮貌式微笑回應。拜登不止一次否認他與習是老朋友，更直言批習「骨子裡沒有一點民主」，可見他對習的厭惡。美國如今面對本質為「慣性毀諾、毫無信用、奸巧卑劣、低賤狡猾」的獨裁封建帝制政權，難為了這個自由民主的文明先進國家。