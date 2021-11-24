習鞭毛洗白獲連任 形左實右露原形

40年前，鄧小平三出江湖華麗轉身，改弦易轍痛批毛澤東和文革罪過。毛澤東人亡政息，鄧開放國門，為百姓鬆綁，帶領全國人人向錢看，光明正大走資本主義道路，創造繁榮兼腐敗的新中國 。中國富起來，賜拜於中共 18屆三中全會，決議立40年而不倒。

海內外矚目的中共19屆六中全會決議，待産五天，有人揣測難産，有人認為胎死腹中，千呼萬喚直至16日下午5時終於剖腹産誕生。中共慣例前兩次決議都是全會結束當天就公布，第三份決議黨內外不滿甚多，海外評頭論足，笑談習近平 煮了一大鍋夾生飯。

六中全會決議習近平親自擔任起草組長，被修改576次。決議3萬6000字不提繼續改革開放，通篇掛羊頭賣狗肉，只用一小部分否定毛太祖。習拾鄧小平牙慧，舊飯重炒，批開國皇帝毛澤東，文革大罪減刑，十年浩劫改判為十年內亂。六四血腥鎮壓，由原定性反革命暴亂改稱政治動亂，等於赦鄧小平屠殺學生無罪。決議絕大部分高歌習近平九年豐功偉績，前四個黨魁抬頭仰望小巫見大巫。

決議將思想空白的小知青吹捧成當代馬克思主義，貽笑大方。一尊夠膽接受如此偉大封號，連做報告都不知完了沒，還要回頭悄問後台「我讀完了嗎？」聽過一段習近平上山下鄉錄音，自我坦白在梁家河逃避勞動。運動專家找強壯健兒多次試驗，證實挑200斤走十里山路不換肩，只有機械人做得到。九年執政證明，一尊沒有堅定信仰，是前倨後恭、左右搖擺的機會主義者。

中共逃避國軍追擊，落腳陝北，肅反差點錯殺習仲勛(儘管後來他受整肅)，毛澤東救了其父，習近平心存感激。習從小崇拜毛，內鬥權術也學了半桶水，登基果真派上用場，黨內鬥爭無往不利。

上台伊始，拜毛堂，號召全國再學毛思想，重走社會主義道路，毛左網站聲勢日升，社會底層工農大眾和毛粉歡呼，毛澤東復活了！民氣可用，習不走鄧的邪路，只能回頭走半條毛路，意識形態左轉，經濟國進民退，打擊前朝官商勾結大資本家，派錢老黑兄弟，非洲學生留學中國，每月發錢一萬，還有美女陪讀。

習三次試水為文革翻案碰壁，皆因滿朝文武都是改革開放受益者，朝臣不少是鄧江胡擁護者。中共的權力毛澤東一錘定音，鄧小平、陳雲兩錘定音，習近平一錘半定音。習無意走毛的老路，兩年前，筆者在本報撰文《小和尚唸經，習近平告別毛澤東》，批判習近平形左實右，告誡毛左不要跟他瞎折騰。

說穿了，習近平學毛，要的是威權專制全國三呼萬歲。習沒有功績實現宏圖偉略，在鄧江胡勢力的阻擊下，習敗退妥協了，以批毛批文革的第三份決議，釘死文革和發動者毛澤東，也向國人宣告習近平人格徹底破産。

六中全會公報對毛澤東先褒後貶，先給毛戴五頂華麗的桂冠「中國社會主義制度的締造者，中華民族有史以來偉大的變革者，中華民族由衰到盛的扭轉者」，五大定位前無古人，史無前例，全國毛粉感恩戴德，衷心感謝習總書記誥封。

短短四天為換取連任，習向反對者承諾，前兩份決議依然有效，接著向毛的桂冠潑狗血，反右大躍進人民公社全錯，文革再度定為十年內亂，黨和國家人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛。習將毛五五開，建國有功，治國有罪。看了習的決議，毛粉哭了。

習近平的歷史決議黨八股泛濫，文句畫蛇添足，狗尾續貂。什麼「在堅持黨的全面領導上，在全面從嚴治黨上，在經濟建設上」，13條政績前後一一上，十足市井土話，棄掉前後，豈不簡潔？

六中全會前兩周，軍報刊登一篇詭異文章《常令名節不墮地》，談論明朝太上皇奪門政變，兵部尚書於謙保持中立，不參與政爭，引起海外熱議。新決議公布後，有消息指軍方靜觀看熱鬧，沒為習近平保駕護航。

習近平崇毛向左轉，折騰多年，自己堵死左轉的老路。習拋棄毛澤東和爭論不休的文革，國人再也不用害怕文革復辟，是第三決議的偉大勝利。習費九牛二虎之力大清洗，都沒能將江澤民押上審判台。第三份決議是習近平向黨內外公開表態：我反對文革，我不走毛澤東路線。肯定華國鋒政變，習也可能被政變推翻。新路荊棘滿途窮山惡水，黨內外出現嚴重分裂，危機四伏。