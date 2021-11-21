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自食惡果的回旋鏢：量化寬鬆

楊慶偉（馬里蘭州）

美國10月消費者物價指數高達6.2%，為31年以來最高。過去20年來，美國政府陷入經濟危機時，都借用量化寬鬆(聯準會大量收購政府債券，致使過多現金或信用流通於社會) 來解決問題。但是用這麽多鈔票來購買美國國內有限的商品及服務，必然會導致大幅通貨膨脹。

因此美國經濟學家想出一個極佳的策略：讓中國及其他亞洲國家廉價商品進入美國，以補足貨源不足問題。這些出口國因為持有大量美元，貨幣發行量也隨著大增，使他們國內的經濟發展洶湧澎湃。再加上外商以量化寬鬆借到的錢，去當地炒高股市及房市，在股市及房市崩盤之前撤出，滿「宰」而歸。

這個妙招有效地把美國與歐洲的通膨輸出到發展中國家，屢試不爽。這種量化寬鬆的政策比導彈還要厲害百倍，而且行之有年；根本原因是美元為世界的儲備貨幣。

曾幾何時，川普總統洋洋得意的「加中國關稅」政策，效果適得其反：中國對美貿易的順差不減反增。原因是關稅的大部分都轉嫁到美國消費者身上，因為一般消費者仍然購買「加了關稅後」的中國產品。

拜登上任後，仍維持原有的對華貿易政策，又逢新冠病毒肆虐，供應鏈斷裂而使美國經濟雪上加霜。中國這次卻不再輔貼出口到美國的貨物，反而對某些銷往美國的產品課徵出口稅；並將運輸成本大幅調高，使美國通膨暴漲，讓它像回旋鏢(boomerang) 一樣的物歸原主。

一些精明的美國商人，已要求拜登政府減少或取消來自中國的商品關稅。連一向樂觀的財政部長葉倫也擔憂，這次通膨會影響美元的世界貨幣地位。

各位試想一下，最近十年美國國債券利率是1.63%；30年的房貸抵押借款利率大約是3%；而通膨率卻是6.2%，而且完全沒有將下降的趨勢。手頭握有現金的朋友們，有誰願意去買美國國債? 因為1.63%小於6.2%，如果買國債券，每年平白的被通膨吃掉近4.6%。

相反的，許多人都去炒房了，因為3%小於6.2%，可以保值又可賺錢。如果讓利率繼續上升，數十兆國債券的利息，將把美國推向破產邊緣。無論利率是上升還是維持不變，美國經濟已將面臨黔驢技窮的困境。除了取消對中國的關稅外，似乎別無良策。華人或可把投資項目放在表現亮眼的股票或房子上，以避風險。

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