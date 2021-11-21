中國人無聊的自吹自擂

中國大陸瀰漫著超越美國 的盲目自滿，自吹自擂甚至到了無聊程度。最新實例，拜登 和習近平於北京 時間11月16日早晨9時通過視頻會談，點也成為中方吹噓的話題。

峰會是美國東部時間15日晚上8時。世界日報11月17日A12版與此有關的報導有下面這段：北京大學中美關係專家王棟說，拜習峰會的時間正是北京的上班時間，「他(拜登)是，已經是，真的是到半夜了，還要在那加班，你說他是主動還是被動？」而這段話還受到中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤的支持。

兩位專家的意思是說美方有求於中方，不惜拚命，深夜加班來遷就中國。這顯然是借峰會召開時間做文章，達到「抑美頌習」目的。我倒要請教這兩位專家，要怎樣安排峰會時間，美國才不會受到中國專家嘲笑？上午9時開峰會對拜登倒合適，但總不能讓習近平晚上10-12時開會吧，那才是真正半夜；反之，也不能選擇北京時間晚上8時，那是美國東部時間清晨7時，拜登會為了開會而5時起床嗎？若是，那倒真是屈從北京了。

即使選擇美國東部時間早晨8時，但在北京，晚上9時開始開會也太晚了吧。若選用早晨7時，習近平5時就要起床，而下午6時開會的拜登就沒時間吃晚餐，對雙方都不合適。若選用北京時間早晨8時雖然也可以，但習近平得起早，而拜登也可能來不及在晚上7時前吃完晚餐。

如此看來，唯一合理選擇是北京時間早晨9時，即美國時間晚上8時。對拜登來說，美國人的習慣，晚上很多活動都是8時開始，美國國會更常常挑燈夜戰，晚上工作並非不尋常之舉。8時開會可讓人在忙完一天的工作後，有從容的休息和晚膳時間。

再說，選擇這個北京時間也好讓中方工作人員有充分時間準備好會議所需的一切裝備。只是由於會談長達三個半小時，結束時美國方面已11時半，確實辛苦了一點。但對照美中時差，沒有更好的時間段。

相信中美兩國官員已選擇最適合雙方的時間，這是時差決定，不存在誰屈從誰的問題。拿這個題目做文章的專家們，實在做過了頭，純屬無事生非。他們若能在自吹自擂前先弄清楚中美兩國的時差，就不至於貽笑大方了。