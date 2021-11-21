拜登為何一再撇清習不是老友

美國總統拜登 和中國 國家主席習近平 15日首次舉行視訊峰會。國際政治專家多認為此次「拜習會」雖旨在穩定美中關係，但不會有具體成果，美中關係緊張之現實難以緩和，將是條漫長的道路。

這場視訊峰會過程，美中元首雖微笑以對，在媒體前表現基本善意，但從會前會後多種訊息看，兩國多是各說各話，依舊不同調。尤其會中中共開挖最明顯的「坑」，習近平在開場時主動殷勤「圈友」，對拜登表示「很高興見到老朋友」，而拜登滑溜而過，沒有對習近平的表示作正面回應。

習並強調「我們要各自處理好國內事務」，表示要「同時承擔各自的國際責任，共同推動世界和平與發展的崇高事業。」「這是我們兩國和世界人民的共同願望，是中美領導人的共同使命。」

在開放國際媒體拍攝的開場白中，習面帶微笑搶攻兩個重點：其一，拜登咱們是「老朋友」；其二，奉勸我們各自管好「國內事務」，你就別管我家務事。

拜登則微笑提醒習近平：「我們已經討論過這個問題，所有國家都必須遵守相同的規則。」拜登告訴習，雙方必須確保美中關係避免公開衝突，包括安裝「常識」護欄。「在我看來，我們需要建立一些常識性護欄。在分歧處要清楚誠實，在利益相交處共同努力，尤其是在氣候變化等重要的全球問題上」。

白宮不只一次強調，將會議定位為拜登建立美中關係「護欄」機制的努力，特別關注避免意外衝突。「老朋友」看似友善的字眼不僅在這次峰會特別引人關注，也像是糾纏在拜登身上的敏感詞，不可低估，中共當然心知肚明，拜登與行政團隊也似乎特別警覺。

會議次日，白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)再次強調，拜登並不認為習近平是「老朋友」，重申美國將持續與台灣接觸，並向媒體表示「你已經從總統那裡明確聽到，他與習主席有著長期關係。他們花了很多時間相處。他們能夠直接進行坦誠討論，直接與對方交談，這讓美中交流更為有效。但他不認為習主席是老朋友。」

在拜習視訊會議前數小時，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在記者會表示：「我可以確認，拜登不認為習近平是『老朋友』，這點仍然是一致的」。並表示，拜登將以強勢立場要求中國遵守規則。

據路透報導，68歲的習近平對拜登使用「老朋友」這個詞，可追溯到十年前的2011年8月，當時拜登造訪中國，兩人在四川旅行交談數小時。此外，另有許多拜登家族與行政團隊多年來與中國甚至北京當局政商利益糾葛的傳聞，早在大選前就多有曝光，影響至今。

拜登對「老朋友」套交情最不耐煩的一次，也許是今年6月在美俄峰會後記者會，被問到是否會呼籲習近平這位「老朋友」，讓世衛(WHO)專家再次到中國調查疫情源頭？拜登迅速回答，「讓我把事情說清楚，我們對彼此很了解，但我們不是老朋友，這純屬公務往來。」

當時路透報導，拜登明確表示對中國與WHO的調查合作持懷疑態度。拜登表示中國雖然努力把自己塑造成一個負責任且積極的國家，但某些事不需要向世界解釋，因為人民自己會看結果，「中國真的想把疫情起源這件事搞清楚嗎？」

稍有政商業務經驗的人都應清楚，套交情是開會與談判開始慣用的「破冰」技巧，以利於在論述上占據優勢，但如果動機不良、時機不對、熟稔程度不夠，很容易淪為自討沒趣的拙劣技巧。習近平這次在國際舞台上鬧笑話，就是種典型，而且世界級的錯誤示範。

再者，不必拜登當局解讀，習一開場就稱拜登「老朋友」，顯然是設計好挖坑給對手跳，以打擊拜登上任後辛苦建立的對中強硬形象，上任前後對中利益關係受到輿論嚴厲檢視的拜登當然不會傻傻跳進去。

大致從美國前國務卿季辛吉為尼克森總統搭起美中建交橋樑開始，中共素以「老朋友」當作公關統戰武器。然而，回顧歷史，被稱為「中共老朋友」的相關人物形象大多不佳，例如四年前遭遇政變的辛巴威總統穆加比、三年前下台被追訴貪瀆的馬來西亞首相納吉、兩年前開始亂政備受撻伐的委內瑞拉總統馬杜洛。

今年10月，習近平在視訊會議將即將卸任的德國總理梅克爾升級為「中國人民的老朋友」，卻引來不少證實梅克爾過度傾中的反諷。種種案例恐怕也是國際外交老手拜登對「老朋友」敬而遠之的另一主因。（節錄自聯合報「鳴人堂」，作者為趨勢論壇創辦人，前網路與投資高管）