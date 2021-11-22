拜登面臨苦戰 政策須讓人民有感

最近民調顯示，拜登 總統支持度低於40%，比前任川普當時的支持度還低。除了政黨惡鬥不變外，阿富汗撤軍造成的混亂，重創他的形象。

拜登堅持今年8月31日美國 撤軍完畢，終結20年、耗資2兆的阿富汗戰爭，是正確及勇敢的決定。事實上，比當年川普定而不決還好。但拜登完全不顧英澳盟友的延期請求，及過去幾年來一直幫助美軍的阿富汗軍民的死活。顯示拜登處事缺乏周延的計畫，甚至有不顧後果的短視。

就如在9月時，要英國幫助澳洲建造核潛艦，撕毀後者與法國先前簽約購買非核潛艦幾億元的協定。一個月後，拜登與法國總統馬克宏在高峰會見面，自己不得不承認是粗糙的決定。這些事件都顯示，拜登不是一個深謀遠慮的領導人。

然而拜登總統對新冠病毒疫情處理，是非常正確的決定。今年2月一上任，就積極鼓勵全國人民接種疫苗 ，最近更擴大到5到11歲孩童，同時責成政府機關及有100名雇員以上的大企業，必須貫徹全部員工接種疫苗；今年11月起，並開放國門，讓所有接種過疫苗的外國人進入美國。這些措施都是要保護美國人民的健康，進而刺激美國經濟的復甦。

然而許多共和黨人及其控制的州，卻故意杯葛。他們不只反對疫苗，而且堅持不戴口罩，聲稱強迫戴口罩及種疫苗，違反了憲法賦予他們的自由。但是他們忘記了此舉危害自己及周邊人的安全。有些人因此染病而亡，雖然懊悔，但已遲。拜登身為總統，對這些故意唱反調的人居然沒有對策，再度顯示，他缺乏足夠的智慧。

拜登上任後，急於向國際社會表示美國回來了，他重返川普退出的巴黎氣候峰會及世衛組織，是最正確的決定；他也希望和伊朗重訂川普單方撕毀的非核協定，卻提出更苛刻的條件，結果到現在還談不攏，美伊緊張關係仍無解。

美國對外關係，一向以自身利益依歸，這本無可厚非，但常常犧牲他國的底線(bottom line)。比如和烏克蘭及德國都為了天然氣僵持，這都因為要出售美國的天然氣給他們，也不管他們可以得到較便宜的俄國產物。國與國就好像人與人的關係，都必須雙贏才能持久。

最讓拜登頭疼的是與中國，他提倡敵對、競爭與共存三支箭。敵對根本行不通，而且影響後二者的運作；競爭也採取壓制對方的策略，比如所有高科技技術，全部禁售中國，後者當然不爽；只有共存才可望解套中美僵局，比如互相降低關稅，則兩國人民都將受益。對川普粗糙蠻橫的作風，拜登卻沒有魄力快刀斬亂麻，原因是怕共和黨譏笑。這個時候做對事，應比臉皮重要，何況兩黨惡鬥，無論拜登怎麼做，共和黨都是為反對而反對。

可喜的是，拜登1.2兆元的基建案，居然獲得部分共和黨議員支持而通過，這對他的聲望應有幫助。拜登應該用切香腸的方法，將所有振興經濟提案逐一提出。下次應提出醫改方案，設法減少浪費，提高效率，可借鏡加拿大及歐洲作法，採用全民健保。最後才切出社改方案，全面提升社會福利，同時責成所有人民，必須工作才能享受福利。如此，拜登聲望必定慢慢回升。

只有貫徹執行人民有感的政策，才會得到人民的支持；反之，政策施行讓人民有惡感，必為人民唾棄。