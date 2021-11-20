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中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

高端疫苗白打

鄭亞棋／南灣

愚民忠黨打高端，

愛國方知出國難。

混打外苗重認證，

昏衙辦事總顢頇。

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紐約客談╱仇恨亞裔犯罪頻仍 肇因美國社會矛盾

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不能讓鄭少雄白犧牲 成暴力犯罪祭品

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