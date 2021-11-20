觀察習拜高峰會 美國開始服軟

全球矚目的習近平、拜登 中美元首高峰會11月15日結束。總體來說，這次視頻會議中國 更顯神閒氣定，美國 反而有點滿臉陪笑，開始服軟。

從會後中美發表的會務紀要，中方立場絲毫沒有改變，還是堅持要求美方，按7月底中方提出的三條底線、兩個清單交作業；而拜登表示，美方不尋求改變中國的政治體制，無意與中方發生衝突，堅持一個中國原則，反對台灣獨立等，基本按中國的要求讀稿子。世界第一強國竟然低下高貴的頭顱，積極配合中國政府的要求照本宣科，照老北京講話，這也太跌份兒了吧。

為什麼「瞌睡喬」在這次會上如此精神百倍？因為美國經濟已火燒眉毛。由於政府毫無節制瘋狂印鈔，美國核心物價指數已連續六個月超過5%，上個月更達6.2%，市面上物價高起，民怨沸騰，不同的工會均組織罷工，國家運轉有癱瘓危機。

反觀中國則是風景獨好，抗疫效果奇佳，工業生產和貿易物流在全世界一騎絕塵，各類非農產品、基建項目供應著全世界，進而導致荷包滿滿；正在砸重金攻克大飛機、手機芯片這兩個西方工業領域的最後堡壘，全國上下團結一心，科技攻關前仆後繼，拿下航空發動機和芯片製造兩個難關只是時間的問題，而且為時不會太遠。如此巨大反差的形勢下，美國急需中國政府降低關稅，並最終像2008年金融危機那樣，購買4兆美國國債來拯救拜登政府，不得不降低身段，要求會談。

一年多以來，為什麼中國政府三番五次拒絕美國跨海求見？因為美國一直以民主人權議題打壓羞辱中國，在西藏、新疆議題上以種族滅絕來詆毀中國，在台灣問題上又突破底線，明著暗著提供軍援，高層往來，企圖渲染兩個中國。其實中方的高級智囊團看得明白，美國之所以在上述議題上口沫橫飛、顛倒黑白，不過是希望中國付出巨額的封口費，以訛詐勒索方式謀取金錢利益。一些歐洲國家也趁勢鼓噪、灶養登台，想跟著地球村的惡霸村長打劫喝湯。

中國在這些議題上始終保持戰略定力，反唇相擊。結果幾個回合下來，美國挺不住了，國內經濟直線下墜，泡沫快爆了，只好求和，希望中國幫著解燃眉之急。

就美方的報導來看，拜登還是在中國南海、台灣和人權議題上繼續堅持美國主張，雙方發生激辯。在筆者看來，美國政治菁英還是抱著一種投機取巧的態度應對中國，一邊討好中國政府獲得經濟實惠，一面又四處詆毀中國政治體制，以籠絡住以前的小弟，在軍事上拉幫結派打壓中國，但如此行事已失去大哥風範，逐漸墮落成街頭混混模樣。

美國和西方的政治菁英，總怪中國發展太快，阻礙了老牌西方強國發展，他們到此時還不醒悟，歐美國家的立國之本，已經從200多年前的勤勞致富，轉化成千萬非法移民孜孜以求的天上餡餅、不勞而獲了，已變成部分的共產主義了。孟子云「行有不得，反求諸己」，美國政客從來不反省自己的政治體制出了什麼毛病，殊不知舊體制已經無法與時俱進，眼下的美國，才是真正到了要深刻社會改革的關鍵時刻。