台海風雲止戈為武 莫入外人陷阱

回想2008年北京奧運 會，世界各國運動員公平競爭，無論勝敗都歡唱同一首歌。2010年上海世博會場上，各國代表無論種族膚色信仰，水乳交融，爭奇鬥艷。當時我們深信世界和平在望，但是，今天的現實卻讓我們深深地失望了。

2005年初，我寫了一篇基於現實的杜撰小說「龍火」，情節始於2008年北京奧運閉幕典禮，終於2010年上海世博開幕典禮。內容描述中國 奧運成功的光芒震撼世界，同時也引起世界強國的嫉妒與警覺，於是美國總統暗地裡執行瓦解中國的計畫，一邊刺激中國，一邊鼓動台灣 ，同時暗中支持中國內部分裂勢力，另外拉攏周邊國家形成外在威脅，終極目的是引發台海大戰，讓兩岸玉石俱焚。

然後美國鼓動新疆、滿洲、內蒙、西藏、台灣、廣東等地方獨立，肢解中國為七塊，讓中國重蹈蘇聯瓦解的覆轍。後來，這個陰謀被兩岸分別派往華盛頓刺探情報的兩名特工發現，他們及時覺醒，私下合作，力挽狂瀾，最終粉碎了這個陰謀。一個中華盛世從此誕生，太平洋兩岸中美兩國攜手奠定世界萬年的和平。

然而，十年過去了，當下的新聞頭條是戰狼咆哮，戰機繞台， 導彈試射，以及一邊一國，公投自決，自由航行，是暴風雨來襲的前奏，似乎真的在預言後的16年出現。

目前看到的是中國被刺激，台灣被鼓動，周邊國家選邊，大陸內部被挑撥得暗潮洶湧。平靜了將近70年的台灣海峽戰雲密布。 一邊野心勃勃，不顧一切代價要改寫歷史；一邊有恃無恐，深信靠山穩固，也要創造歷史。繼續下去必然是骨肉相殘，生靈塗炭，玉石俱焚，但兩岸領導人視若無睹，一意孤行。 無論哪方得逞，最終定是兩敗俱傷，讓隔岸觀火的漁翁得利。

今天中美台博弈的棋局裡，雙方互相醜化，仇恨不斷加深，奧運世博散發榮耀的光芒，被解讀為向世界四射的威脅；跨海返鄉投資的善意，被解讀為叛國投敵；讓利優惠，被認為是統戰分化。當年中華兒女奧運得勝時兩岸同慶的記憶猶新，昨日互相擁抱，今天怒目相視，關係惡化至此，當年無法想像。只怕步步走向旁人預設的陷阱。

戰爭殘酷是不爭的事實，戰爭的結局更沒有贏家，沾滿鮮血的戰勝者，同樣承受流血的苦難。21世紀人類正遭逢史無前例的病毒迫害，至今依然人人自危。文明的人類無法揚棄，必須殺害同類方能解決的歧見，以任何理由發動戰爭都不是文明人類應有的行為。

作為升斗小民，只能盼望兩岸領導人發揮智慧，認清利害，在外人設下的戰爭陷阱前懸崖勒馬，切勿貪圖一時近功，造成萬劫不復後果，永保海峽風平浪靜，太平洋永遠太平。完成兩岸和平融合的領袖，將是流芳百世的英雄，以武力流血征服對方者，是遺臭萬年的罪人。無論武統或武獨，切記止戈為武。（作者陳正治為羅蘭學區教委會主席）