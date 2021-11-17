台灣草莓兵？誘中共動武速亡

中共 如今和平統一台灣 無望，因為台灣人民絕不接受「一國兩制」，香港局勢急轉直下後更不會接受中共統治，中共應心知肚明；中共也不可能以經濟統一台灣，因為兩岸統一的障礙完全在意識形態格格不入。

近日新聞報導指台軍皆為「草莓兵」，不堪一擊，但眾所皆知，中共武統之舉必引起美軍介入，日、澳都奧援，甚至印度、歐盟都可能配合美軍支援台灣。台灣問題如今已國際化，絕非中共所謂「內政」，如果中共武統失敗，必導致政權搖搖欲墜甚至垮台。退一萬步說，即使中共武統成功，但對戰美、日、澳、印、北約的結果必只是「慘勝」。

所謂「打仗容易治理難」，中共面對早已習慣自由民主的2300萬台灣人民絕對一個頭百個大，台灣殘軍可能爆發千百次「霧社事件」，街頭巷尾突擊戰及巷戰，必成中共的永恆夢魘。治理深沉怨恨誓不對專制屈服的台灣人民，豈為易事？

中共內部有人倡議「留島不留人」，完全背離歷史殷鑑。暴秦焚書坑儒僅460餘人，其國祚只短短15年；中共天安門 屠殺近千人，至今拚死隱瞞真相，公然說「廣場沒死一人」以求維繫政權。可見中共深知屠殺人民的政權絕對沒有好下場。

即使「留島不留人」是把台灣人流放大陸偏遠地區，但這樣等同把台灣人連根拔起，趕出家園，任其自生自滅，何異於驅羊餵虎大肆屠殺？世人眼皮下中共政權將面對什麼下場，不問可知。

總之，武統不能以理服人、是只知窮兵黷武的封建獨裁政權的歷史宿命。癥結在「舶來品」政權缺乏基本人性，完全不受文明社會歡迎。如今中共統治完全靠「資訊封鎖」及「防火長城」，但資訊阻絕越來越難，中共政權遲早必亡。

台灣對中共恰如一個超大馬蜂窩，與一個無知莊稼漢，幾隻馬蜂看似好欺負，但若捅了馬蜂窩，可怕連鎖反應適足以讓莊稼漢送命。台灣草莓兵對中共可能引發催化作用，使中共躍躍欲試要武統，結果反而導致中共提早敗亡。