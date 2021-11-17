中國 自漢獨尊儒術，權力為思想加冕成帝制傳統，其重點在臣民要跪下去。然自中共 全國以此傳統進入新時代，進入「天地君親師」只剩下「君」的新時代。

毛澤東在天安門宣布「中國人民站起來了」，而「毛主席萬歲」隨之四起，豈非絕大諷刺！所以中共19屆六中全會公報定義自己百年「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」，不是人民寫的歷史。

人民已有無數文字記下1957年反右派打斷了中國精英的脊梁，如果毛澤東連他稱讚的骨頭最硬的魯迅活著都要進班房，那全中國誰還能站起來？此後毛多次鼓吹崇拜，大講「不崇拜不得了」；但真正動用權力神化自己是他「大躍進」失敗，特別是他在7000人會議檢討之後。試想，如果毛澤東一直從勝利走向勝利，說話一句頂一萬句，那他一定專注於更大勝利，會為這勞什子費那麼大勁嗎？由此看，當今「一尊」確有隱憂。

富起來？實在是先前毛澤東把人民折騰得太窮了。毛要人民完全、徹底無私奉獻，活著的要「一不怕苦，二不怕死」；死了的要「埋淺點，可以做肥料」。每想到「大躍進」後大飢荒，3000萬人無聲死，野曠天清了無跡，我都會想起魯迅的文字 ：「瘟死還可熬熬油，這種好事還有嗎？」

鄧、江、胡三代撥文革之亂，「不討論」、「不折騰」，以經濟建設為中心，國家奔向富強，人民總體進入小康。如沒有毛澤東的瞎指揮耽擱，中國現在人均GDP已進入發達國家，強起來了，而且不會如「厲害國」四處樹敵這麼傻冒，不識時務。

公報全篇唯見歌頌，一派文革致敬電體。最可笑的是，對比當年毛澤東回答「你們獨裁」：「可愛的先生們，你們講對了，我們正是這樣！」何其自信；如今習近平 既學毛定於一尊，卻一點沒有毛讓人「放屁」的氣度，還要以「全過程民主」包裝，指鹿為馬，莫此為甚，色厲內荏，可見一斑。

如以實踐總結中共百年，毛澤東的馬克思主義中國化，不過是馬克思主義在農民的國度遭遇的秦始皇化。習近平以國家當頭的中國夢，更背叛了馬列的國家學說，不但壓根忘記了恩格斯說的國家只是取得政權的共產黨「繼承下來的一個禍害」，還把這禍害品得有滋有味；如今禍害世界破壞人類命運共同體的正是一個「厲害了，我的國」，一個「讓美國再度強大」。

初心既錯，何以善終！就這水平還覬覦百年後的千秋偉業。中國皇權專制的漫漫長夜，以權力為思想加冕始，也必以權力為思想加冕鬧劇終；毛澤東因此神壇坍塌，黨八股充斥的習近平不會例外。在人民不相信救世主的21世紀，作為中國現代化必須破除的第一道牢籠，權力為思想加冕可以休矣！

人們憧憬進步，常低估反動。有誰想到文革40年後，中國人又要嘗文革孕育的一代人治國的果；而這喝狼奶長大的一代正領導一切，又成為複製自己的因，過若干年後，又跑出來禍害地球了。