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中共歷史決議 德薄位尊智小謀大

陳叔涵 （曼谷）

中共百年史上第三份決議，頗有感慨。縱觀三份決議，最深切印象是三份決議都是中共權力鬥爭的階段性總結。第一份決議宣告毛澤東權力鬥爭中全面勝出，確立絕對領導地位；第二份決議顯示，毛澤東指定的接班人在權力遊戲中完敗，元老派代表人物鄧小平完勝，權力核心實現由毛到鄧的轉移；第三份決議則更清晰地向世人昭示，習近平終於大權獨攬、定於一尊，黨內無人能與之爭。

與前兩份決議明顯不同的是，第三份決議極盡歌功頌德之能事，把習近平捧上了天，語言之肉麻，讓人不忍卒讀，細思則嗅出高級黑意味。從決議可看出，習近平不單想比肩毛澤東，更試圖超越毛，而驗諸事實，讓人產生德不配位之感。德不配位源自《易經》，指一個人德行、品格、能力與所處地位不匹配。

第一，德薄而位尊。習近平位尊在中共國無人能及，官再大大不過皇上，關鍵要看習近平德行是否與九五之尊匹配。習近平小學沒畢業就趕上文革，父母在文革中深受其害，習近平之母為自保連習近平都出賣，習成了不折不扣的紅衛兵，指導思想就是造反，實際行動就是打砸搶燒。隨後習近平下放梁家河，開始了扛200斤麥子走十里路不換肩的日子，直到文革結束，可見習近平修德環境很惡劣。

自下放梁家河到文革結束，至接掌大位，習所作所為看不出仁德。他上位後忙於抓權，罔顧國計民生，從未施惠於民，此為不仁；對支持他上位的前領導人江澤民、胡錦濤不知感恩，反而大力整肅江胡舊部，將權力鬥爭擴大化，此乃不義；習初登大位曾強調，與美國關係有1000條理由搞好，無一條理由搞壞，而如今中美關係跌入深谷，此為失信；他踐踏憲法，破壞國家最高領導任期規則，復辟帝王制，此為無道之巔。

第二，智小而謀大。很多人說習近平沒文化，常念錯字，證明習近平智商低，這就太膚淺了，沒說到點子上。其實，做皇帝的人有文化有知識當然最好，沒知識沒文化也照樣能做皇帝，如漢高祖劉邦雖沒文化，但虛心納諫，從善如流，讓賢能之士齊聚麾下，為之所用。可惜習近平好大喜功，謀構建人類命運共同體，要超越毛澤東，主宰全人類命運，為人類發展指引方向。人類發展需要習指引嗎？西方民主國家都不跟中共國玩了，習只好去玩中共國14億草民。

古語云：知人者智，自知者明，自省者達。習知人嗎，看他身邊一幫溜鬚拍馬之輩就知；習自知嗎，瞧他好高騖遠之舉就明白；習自省嗎，曬曬他對文革態度，習及家庭深受其害，他卻要為文革翻案，說是艱難探索……，昏聵若此，令人不敢恭維。

第三，力小而任重。此處當指治理能力，治國需要政治才幹與方略。習成立十幾個工作小組，自己擔任組長，中共百年歷史絕無僅有。他管黨、管軍隊、管經濟、管外交。管什麼，什麼就出亂子。管政治，妄議中央成罪名；管經濟，全國鬧煤荒，拉閘限電；管軍隊，軍中腐敗醜聞一樁樁；管外交，中共國在國際社會越來越孤立。

去年中國尚有6億人月薪不足1000元人民幣，9億人月薪不足2000元。僅過一年，六中全會決議就說中國全面脫貧，進入小康社會。若說中國政治人物不撒謊，就跟說貓不吃魚一樣可笑。毛澤東一生為權痴狂、為權操勞，卻高唱為人民服務。中共靠謊言與暴力得天下、坐天下，單看撒謊能力，習與毛就高下立判，習不知天高地厚，妄想超越毛，太自不量力。

習近平是中共各代領導人中最幸運的一個，他沒有政治包袱，既沒有參與六四大屠殺，基本沒鎮壓法輪功，可說輕裝上陣；他有鄧、江、胡三代積累的豐厚家底都傳他手上；他無權力羈絆，江澤民要看鄧小平臉色，胡錦濤受江澤民掣肘，習則完全可隨心所欲，大展拳腳；可惜他無才可施，無能可展，所謂功業都是吹出來的。

習拿到一手好牌，卻活生生地給打得稀爛，只能說水平真的太低；反觀鄧小平，拿的是一手爛到不能再爛的牌，而鄧卻硬是把它打好了。什麼叫治理能力，一瞧鄧和習，優劣立見！

習近平德不夠、智不及、力不足，正是中共國內政外交一團糟的總根源。然而決議卻花大量篇幅歌頌習的所謂豐功偉績，事實上自習上台至今，根本無功可表，無業可述：胡溫時代中國就已是世界第二大經濟體，跟習沒有一毛錢關係。習主政九年，中國經濟不但沒有進步反而退步，說明習並非實力派，而是想靠吹噓來維護權威。政治權力穩固從來都是靠實力而不是憑吹牛，接德不配位接踵而至的往往都是災殃。

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