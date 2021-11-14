看中共造神 難擺脫封建殘渣

中共 19屆六中全會通過黨史第三份歷史決議，凸出習近平功績。新華社為習戴上六頂「桂冠」，稱習「信念堅定行動果敢、思想深刻情懷深厚、善於繼承勇於創新、把握大局敏於掌控變局、奮鬥不止有強大自制力、謙遜平和無所畏懼」，「像毛、鄧一樣，習成功推動馬克思主義中國 化、時代化，這是中共百年來取得成功的基本經驗」。

「人民日報」四版刊登「書寫中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩」，強調要「更加緊密團結在以習為核心的黨中央周圍」，為明年中共20大習繼續執政掃清障礙。

以上是最新版「楊度拱袁」正在中國大陸活生生上演，中國何其不幸，竟依然擺脫不了封建帝制殘渣餘孽！

中共要把習與毛、鄧並列。但毛偉大嗎？中共評毛「建國有功，文革有罪」。毛的建國更為「歷史大罪」，他引進早已被丟入歷史垃圾堆的歐洲洋人共產主義，帶給中國深重災難及可怕浩劫，至今仍強烈影響每個中國人，對中華民族是不折不扣的催命妖孽、世紀魔王。

鄧偉大嗎？鄧被稱頌的「改革開放」，但若沒有中共禍國，全中國早在1945年就已改革開放，中國的現代化建設何需延遲至1979年？尤其是鄧拒還政於民，主導1989年「天安門 大屠殺」，全力鎮壓大陸民主。

習偉大嗎？他亂政以來，中國坐實「病毒輸出共和國」的罵名，全球中國人普遍成過街老鼠，就連習也長期不敢出國，深怕被各國聲討。對美關係陷入史無前例的深沉泥淖，對歐盟關係遭受到空前冷落。當前中國幾乎沒有盟國，只有國際一致的厭惡與抵制，但習不反省道歉，竟還命令戰狼四出惡行惡狀，到處樹敵。

中共明明面對使中國在國際陷入「四面楚歌」窘境，素質低劣的領導人，但如今還歌功頌德大肆吹捧破壞制度拱習連任，甚至朝終身職邁進。醜態只有民初的「楊度拱袁」建立「洪憲元年」的民族歷史莫大恥辱，可堪比擬。

中共所有傳媒如今俱像民初「籌安會」，接下來戲碼當然是習迫不及待坐穩龍椅。民初至今百餘年，世人沒想到中華民族這方面竟依然原地踏步！

當前中共「籌安會」公然吹噓，使出渾身解數頌揚習，宛若他真是中華救世主，有識之士對中共掀起的又一次造神運動必是驚駭莫名，只能搖頭嘆息。