維州選舉給美國朝野的啟示

今年不是總統大選年，也不是國會期中選舉，只有兩州州長、一些市長及地方選舉。維吉尼亞州長選舉，無參政經驗的共和黨籍富商楊京(Glenn Youngkin)，數月前尚遙遙落後前任民主黨 籍州長，卻後來居上以兩個百分點贏得州長寶座；原本民主黨可輕易勝選連任的新澤西州長墨菲，驚濤駭浪中才擊敗共和黨挑戰者，不啻為兩黨政客響起警鐘。

民主黨主流政客公開說，就是因黨中進步分子一意推行極端自由派的立法，沒有早日通過拜登 總統2兆元基礎建設案，使選民不滿而流失票源。這也許有部分根據，但骨子裡的暗湧卻是近年極端自由派為討好舊日非裔奴隸後人，而做一切「去邦聯」措施得到反作用。

維州近年許多前南軍統帥李將軍的銅像被拆、邦聯政府總統傑佛遜‧戴維斯在學校或公路命名被除名等，想公開消滅美國部分歷史的作風，讓部分選民頗不以為然。

60多年前筆者剛到美國時，一般人對戰敗的南方還相當尊重，讓人覺得這是一個寬大為懷、不為己甚的社會。現在居然來一個180度轉彎，可以想像紅藍兩營當地人民多反感，因為維州州府里奇蒙也是內戰時南方首府。雖然在政治正確陰影下民眾噤若寒蟬，但有機會卻從投票中顯露他們的不滿。

雖然這不能說「一葉知秋」，但假如自由派不改自以為是作風，以後還會陸續替民主黨「倒米」。他們以為支持拜登當選是沾了他們的光，其實打開天窗說亮話，事實證明剛好相反。

當初十幾名民主總統角逐者在黨內預選辯論中，幾個自由進步分子根本無法出線；最後只好讓拜登出來拚老命，靠他從政47年聲望和人脈，才能趕川普 下台；民主黨及廣大民眾才真的欠拜登一大筆。相當自由派的「華盛頓郵報」都說，拜登沒有義務採納和施行那些自命進步的革命性議程。

這次楊京對川普「保持距離、以策安全」作法高明，給共和黨今後參選者一點提示或鼓舞，就是不一定要拖住川普燕尾服、有他的背書才有希望。尤其黨內如今還有拒絕作違心之言、不和川普同流合汙的重量級人物，如內布拉斯加州參議員賽西(Ben Sasse，曾任教會大學校長)、馬里蘭州州長賀根(Larry Hogan，共和黨世家，繼承父親任眾議員時贊同因水門案彈劾尼克森)等人。

假如共和黨無法克服對川普的盲目崇拜，唯一能防止川普重回白宮只有靠團結的民主黨，而非自由進步派我行我素、各自為政分散票源。這不是開玩笑，因為萬一像川普這樣有自戀症又無德無知的人再度主政，一定變本加厲開倒車，則我們珍惜的美國將一去不復返，民主實驗也將壽終正寢。

明年期中選舉將略見一些州長和各級議員，從維州楊京學到什麼，因為除了川普直接參政外，他所代表或造成的政治風氣也將是今後美國社會前途的一大指標。最重要的是選民醒過來沒有，剷除川普恐怖主義及壓抑左翼極端，是美國當今首要任務。