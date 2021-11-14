習近平獲授終身皇冠 得失參半

中共 六中全會落幕，習近平 將終身連任，明年20大加冕桂冠。會議前夕黨媒馬力全開，為習近平歌功頌德。新華社萬字特稿《習近平帶領百年大黨奮進新征程》，細數習近平登基九年政績。公報頌揚五大黨魁功勛，習近平2000字、毛澤東1000字、胡錦濤610字、鄧小平400字、江澤民284字，習近平豐功偉績遠超歷任領袖。

全會公報確定習近平的歷史地位，確認習近平思想是21世紀的馬克思主義。習近平終身執政成為定論。習家軍力推的毛鄧習黨史三段論遭阻擊失敗，仍然江胡習並列。

習近平的第二大挫折，會議沒有人們關注的人事變動，習家軍四大將沒能晉升重臣。一尊九年來強力反腐清除太上皇舊臣，制裁打擊異議大資本家，習家軍占領中央權力要津。有槍就是草頭王，習近平如願連任終身執政，開啟特色新時代。

中共前兩個決議都是批判前朝領袖，毛批陳獨秀、王明左右傾機會主義，確立毛澤東思想，樹立毛黨內絕對權威。鄧的三中全會決議，批判毛的文革繼續革命論，否定毛澤東路線，開啟改革開放，以經濟建設為中心，鄧小平當太上皇。

習近平上台九年，內外折騰，成為世界風雲人物，功過是非評說大相徑庭，褒貶不一，擁護者歌功頌德，反對者罵聲不斷，拜登公開辱罵「惡棍」。西方反習派稱習是總加速師，帶領中共向懸崖狂奔。

橫看成嶺側成峰，是非應客觀評判。國內支持習的民眾不少，簇擁在習的愛國大旗下，官媒吹噓政績過度，不足為憑。什麼「習思想是當代馬列主義」，幼兒園都不信！習功績實事求是有那麼幾條，消滅極端貧困(非脫貧)，反腐整頓黨風，過百名將軍落馬，超過百萬貪官被查處。強力維穩，社會治安基本安定。

強軍贖武，向西方列強耀武揚威，大長國人民族自豪感。嚴防死守，新冠沒有大規模擴散。習滿手牌八九打爛。恢復個人崇拜，高度集權，身兼14個組長，唯我獨尊，部屬無所適從。排斥異己，四面樹敵，任人唯親。海外資本紛紛撤離，經濟嚴重衰退，放任地方政府高價賣地，超高房價狂吸百姓血汗錢，房地産供過於求，拖垮國民經濟。「一帶一路」大撒幣成最大爛尾工程，百姓血汗錢付之東流，狂撒的錢足夠國民醫保和底層社會保障。

撕毀中英聯合聲明，拋棄一國兩制，警察治港，香港金融中心地位漸消失。放棄韜光養晦，不自量力爭霸世界，戰狼外交自我孤立，八面樹敵陷於內外交困。官逼民反，近年社會滅門、砍頭、爆炸等惡性案件層出不窮。嚴控網絡和國家宣傳機器，強力灌輸愚民思想，關押120多個記者，新聞自由幾乎世界墊底。

十年前，習近平憑父輩餘蔭，曾慶紅舉荐，江澤民欽點坐上高位。江胡留給他的是繁榮的經濟和腐敗的官場。胡錦濤當了十年「兒皇帝」一肚憋氣，習近平不甘再當胡二，靠著閩浙習家軍，先抓筆桿子再抓槍桿子，羽翼豐滿借反腐清除江派等異己。六中全會前黨媒連發檄文敲打鐵帽子王「慶親王」曾慶紅。曾足智多謀、根基雄厚，當年離間鄧楊，剝奪楊家將兵權，輔佐江澤民坐穩江山。曾慶紅功高震主，江皇畏懼，曾失去機會。

江澤民最大罪過是腐敗治國，親近美帝，最大失策沒讓慶親王接班。曾慶紅一生只栽花不種刺，黨內左中右關係良好，不輕易得罪人，處事圓滑，是各派共主。之前若曾接班，中國應還是繁榮盛世。習的政敵已幾乎被清除，江太上皇行將就木，囚之汙了今上名聲。而今最忌憚的是鐵帽子王和「王報幕員」(王岐山)，這應是20大前的兩場硬仗。

學者教授將治國亂象歸咎今上志高學淺，只有初中學識。此說不敢苟同。劉邦、朱元璋啥學歷？老毛老鄧也只有中學學歷，誰治國權術強過他們？學歷不能代表能力和膽略，一尊權謀爐火純青，穩扎穩打黨內無敵手。慈禧只有小學水平，靠天賦的地位和狠勁，朝臣俯首貼耳，百姓高呼老佛爺吉祥，她敢跟八國聯軍死嗑，頂不住就西逃，能力低下，也統治了48年。

《莊子齊物論》說，非彼無我，非我無所取。世間萬態附我而生。臣民附天子而生，佛家認為生即是死，有即是無，塵空無我，我將無我。李登輝奉為座右銘。今上近兩年叼念「我將無我」，又拚搏終身連任，是有是無？是禍是福？福兮禍所伏，慎之。

普亭雄才偉略，「給我20年，還你一個強大的俄羅斯 ！」20年過去，今天的俄羅斯除了強大核彈，經濟只等於廣東省，雄心壯志又如何？政客的承諾，只有弱智才相信。