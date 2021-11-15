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「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

約書亞樹園渡假

鄭亞棋／南灣

日出驅車大漠田，

奇岩仙掌美無邊。

夜垂池畔觀星宿，

不慕牛郎慕造天。

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漫畫╱通膨之苦

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