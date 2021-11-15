美國中產階級民眾的切膚之痛

日前美國 某些政客再次就中國的人權問題，特別就新疆、西藏、台灣議題對中方大肆指摘。每次我聽到這種論調，心中就憤恨不已，美國的政治菁英們又要揮舞人權大棒，捏造事實、乘機尋釁了。現實生活中，美國大批善良的中產階級，已被無恥政客們藉著這個由頭折磨得不成樣子。

首先是流浪漢問題。原本這是當地政府應該負責解決的社會問題，但無恥政客們以人權和博愛為標榜，把全社會綁架到道德高點上，為了維持政客的高尚形象，就大談流浪漢的人權，廢除基本法律，禁止警察驅逐他們。如今大量湧入的流浪漢已經把紐約、費城、洛杉磯、舊金山等大城市糟蹋得滿街屎尿、臭氣熏天，簡直是不堪入目。

政客們完全不顧及國家、城市的形象，不顧及大批商家的辛苦，不顧及城市正常居民的公共利益，以超越公理的荒唐，通過法律條文，把一群群吸毒嫖娼甚至是無惡不作的罪犯們奉若上賓，任由他們糟蹋大家的美好家園。

第二是房東禁止驅趕房客的法令。30年前我剛來美國，就聽同事們提起可以不付房租白白住房三個月，等到這次新冠疫情爆發時，我本人也結實領教了美國白左極端思潮的無恥。接著疫情爆發，民主黨政客在全美各州紛紛制定法規，號召租客停止繳付房租，以度難關。

我對此感覺簡直就是不可思議，古今中外從來沒有一個政權公然立法鼓勵人們如此這般就地搶劫、不勞而獲。租客們如果需要經濟支持，那也應該是政府部門的事情，而且政府也確實已經設立基金專門幫助房客獲得資金付房租，為什麼還要他們合法地停止付房租，在災情期間反而獲得雙倍收入？

作為苦熬苦掙的中產階級小房東們，卻眼巴巴看著一輩子積蓄買的投資房、加建房血本難歸，而銀行的貸款卻一分錢也不豁免，裡裡外外被抽血割肉，真是情何以堪啊！ 難道努力工作，實現自己的美國夢是罪過嗎？廣大租客手裡或許有更多的選票，他們就有了人權，可以白住房，那麼小部分的中小房東是人嗎，為什麼他們就可以隨意被宰割，難道他們不配享有人權？

第三是亞裔 、特別是華裔 在大學入學申請時，被歧視的規定。如今全美國都知道，大學入學考試SAT評分標準滿分是2400分，考滿分是不管用的，膚色才是最重要。 一個黑皮膚的高中畢業生，只要考1400分，就可以在哈佛、耶魯等名校中隨便挑，而亞裔學生，特別是大陸來的華裔學生，那是被打入另冊的，就算SAT考了滿分，心裡也是惶惶不可終日，大多不會被常春藤名校錄取，眾所周知的潛規則，就是華裔占錄取新生的比例太高了。

黑人和西語裔只是因為膚色，就在大學錄取明顯占優勢，而犯罪紀錄和破碎家庭更是他們的額外加分項；亞裔特別是華裔，幾乎就不是人了，考了滿分也就偶爾被挑選幾個即可，溫馨和睦的家庭、知書達理的人品在考官看來就是無趣，以這種荒誕無恥的理由來排擠優秀的華裔學子，華裔根本就沒有平等競爭的權利，難道他們是美國社會的四等公民嗎？