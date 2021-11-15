我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

第一線應急人員 是英雄或懦夫

薛永康／洛杉磯

﻿今年9月11日是九一一事件20周年，在追悼近3000受難者的同時，特別要向其中415位在第一線上犠牲的應急工作人員致敬：343位消防員、64位警察以及8位急救人員，在雙子星大樓裡員工匆促下樓逃生時，站在第一線上的人員，不顧自身安危上樓救人，結果無一倖免，全部喪生！

去年初新冠病毒登陸美國，在第一線上的醫護人員到今年4月2日止，據The Guardian報導，高達3600人因新冠病毒感染逝世！如同在九一一事件犧牲的人員，皆為救人而不顧自己生命的英雄！

當然，目前警察及消防員每天仍然面臨不同的危險；醫護人員則是全力治療殺傷力強的新冠變種病人，只有依靠這些在第一線上為民服務的勇士，我們才得以無憂無慮，在此對他們致最高的敬意。

美國的新冠疫苗充足，但到目前為止，只有68%民眾接種至少一劑疫苗。也許是聽信一些不能自律的社交媒體，傳播不實的疫苗信息，加上陰謀論下繪聲繪影，使許多人對疫苗接種裹足不前，其中不乏在第一線上的工作人員。

以洛杉磯縣為例，洛縣縣警局的1.2萬名員工中，居然只有41%接種！尤有甚之，局長Alex Villanueva不依照法令強制他的部屬接種；同時也有不少消防員寧可辭職拒打疫苗。至於醫療人員，加州強制接種，除了特別原因外，在9月30日之前員工至少需打一劑，違者將遭開除，可是仍有不少醫護人員不願捲起袖子，而是捲鋪蓋走人。

如何促使拒絕接種的第一線人員回心轉意，實為一大挑戰。筆者認為，這些在前線奮戰的工作人員可以捫心自問：今後若遇到如九一一的危險，自己是否會赴湯蹈火？在醫院缺乏呼吸器及醫療器材的情況下，自己是否會全力以赴救人？如果答案是肯定的，試問：難道疫苗接種會比面對這些情況更困難，更可怕嗎？

疫苗可以救人、救己是不爭的事實，在新聞媒體上，我們可以看到不少病危的病人後悔沒打疫苗，他們的見證足以證明疫苗有效，可以防止病毒。在此只能希望拒絕接種的第一線上人員能相信科學，不被誤導，堅信自己為處變不驚、不畏困難的英雄，而不是對有益無害的疫苗仍抱有疑慮，而不肯捲起袖子的懦夫。

疫苗 九一一 工作

上一則

漫畫╱通膨之苦

延伸閱讀

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染
馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗

馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗
假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑

假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑
福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴

福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴

熱門新聞

「一洲焦點」談美國通貨膨脹、中國六中全會及營救記者張展。(世界新聞網)

一洲焦點／通膨來臨 拜登束手無策？國際營救記者張展

2021-11-10 13:39

拜登頻對中示軟 中國實力真讓美恐懼？

2021-11-12 02:00

因反川普挺拜登 對拜登失望挺川普回鍋？

2021-11-10 02:00

習近平唯我獨尊 去接班人埋權鬥禍根

2021-11-14 02:00

共和黨維州勝選 川普距白宮可能更遠？

2021-11-08 00:17

中共第三個歷史決議 地位難比前兩個

2021-11-09 01:00

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑