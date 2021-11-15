第一線應急人員 是英雄或懦夫

﻿今年9月11日是九一一 事件20周年，在追悼近3000受難者的同時，特別要向其中415位在第一線上犠牲的應急工作 人員致敬：343位消防員、64位警察以及8位急救人員，在雙子星大樓裡員工匆促下樓逃生時，站在第一線上的人員，不顧自身安危上樓救人，結果無一倖免，全部喪生！

去年初新冠病毒登陸美國，在第一線上的醫護人員到今年4月2日止，據The Guardian報導，高達3600人因新冠病毒感染逝世！如同在九一一事件犧牲的人員，皆為救人而不顧自己生命的英雄！

當然，目前警察及消防員每天仍然面臨不同的危險；醫護人員則是全力治療殺傷力強的新冠變種病人，只有依靠這些在第一線上為民服務的勇士，我們才得以無憂無慮，在此對他們致最高的敬意。

美國的新冠疫苗 充足，但到目前為止，只有68%民眾接種至少一劑疫苗。也許是聽信一些不能自律的社交媒體，傳播不實的疫苗信息，加上陰謀論下繪聲繪影，使許多人對疫苗接種裹足不前，其中不乏在第一線上的工作人員。

以洛杉磯縣為例，洛縣縣警局的1.2萬名員工中，居然只有41%接種！尤有甚之，局長Alex Villanueva不依照法令強制他的部屬接種；同時也有不少消防員寧可辭職拒打疫苗。至於醫療人員，加州強制接種，除了特別原因外，在9月30日之前員工至少需打一劑，違者將遭開除，可是仍有不少醫護人員不願捲起袖子，而是捲鋪蓋走人。

如何促使拒絕接種的第一線人員回心轉意，實為一大挑戰。筆者認為，這些在前線奮戰的工作人員可以捫心自問：今後若遇到如九一一的危險，自己是否會赴湯蹈火？在醫院缺乏呼吸器及醫療器材的情況下，自己是否會全力以赴救人？如果答案是肯定的，試問：難道疫苗接種會比面對這些情況更困難，更可怕嗎？

疫苗可以救人、救己是不爭的事實，在新聞媒體上，我們可以看到不少病危的病人後悔沒打疫苗，他們的見證足以證明疫苗有效，可以防止病毒。在此只能希望拒絕接種的第一線上人員能相信科學，不被誤導，堅信自己為處變不驚、不畏困難的英雄，而不是對有益無害的疫苗仍抱有疑慮，而不肯捲起袖子的懦夫。