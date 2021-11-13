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拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

初冬時節

楊遙／聖彼渚

初冬無特色，賡續接秋茬。

跌宕雲帆直，扶搖紙鳶斜。

兼程末班雁，孤韻後園花。

到底歲將盡，疫情仍嘆嗟。

疫情

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