國民黨應推郭台銘選總統

11月12日是國民黨 創立人孫中山先生155年誕辰。每逢此日，多有紀念儀式，因為他不但創立了黨，也創立了中華民國，以及置於四海皆準的三民主義普世觀。

目前，台灣 是中國國民黨的領導中樞隆重紀念此日，自不待言，然而未知擔任黨中央諸公，在紀念之餘，內心有無感到：黨的命運當下經已瀕臨懸崖，能不有所預防？

由於美國今次在阿富汗蒙羞撤兵，對國際丟盡大國面子，對國內則治療疫疾屢遭掣肘，加上兩黨互鬥，民心失望，導致聯邦政府左支右絀，無從施政，故此要搞出一些小動作，以圖轉移世人藐視眼光。

恰巧藉著台灣民進黨前來求援而起意，把心一橫，索性插手中台兩岸齟齬嫌隙， 以扭轉世人焦點，於是不惜出動航母、核潛艦等恐嚇北京。豈料中國這回一反常態，憑著太空指揮、深海潛伏等嶄新技能相應，硬碰硬回敬威脅；原意的小動作，不料竟變成大問題，雙方劍拔弩張，緊張對峙，騎虎難下，稍不留神即擦槍走火，弄假成真，極有可能引起戰爭！到那時皮之不存，毛之安在，玉石俱焚，悔也太遲。

局面如此，擺明國民黨一日不取回台灣政權，這種危機就會存在一日。下屆總統提名應早作規畫，方是政權轉換的機會。國民黨負責諸公準備好派誰代表競選了嗎？由誰代表參選下屆總統？按照例規，自然是由黨主席出馬，或先行通過黨內初選產生，然而衡以形勢，及檢討上次敗選的沉痛覆轍，眼前是否可以因事制宜，務求不再落選之計，唯有打破規例，事急馬行田，改以徵召方式，找個競選所需財源充足、國際聲望正隆、且具滿胸救國情懷熱愛台灣，並可遊走兩岸的人物參選，才可穩操勝算。目前具此條件人物：唯郭台銘 無疑！

雖然郭台銘已經退黨，但事在人為，諸公不可礙於形式而罔顧現實，應先說服黨內異見，恢復郭氏黨籍，及以徵召方式邀其再出，然後由與郭氏接近者，曉以危亡將臨，當仁不讓相勸，請其不究既往，毋忘初衷，重新歸隊，接受競選徵召，以挽狂瀾；雖然此項勸說任務，料當說客不易，然而郭氏亦是性情中人，訴以天下興亡匹夫有責，有道是精誠所至金石為開，只要放下身段，坦誠相商，謙恭以進，鍥而不捨，自無不可。

記得朱立倫主席以前曾說過，郭台銘倘若競選總統，他第一個贊成且願當郭義工。目前是兌現的時刻了。假如天從人願，未來一個當黨主席，另一個做國家總統，雙雄現、二難併，危機熄，樂太平；上可以告慰孫中山之靈，下可以挽救蒼生免戰之殃，世人有幸，焚香以禱。