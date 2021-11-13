兒童打疫苗 功在當代 利在千秋

聯邦政府 决定從11月2日起，給全國2800萬5至11歲孩童注射新冠疫苗 。這是一件功在當代、利在千秋的重大決策，令人無比高興、深受鼓舞。

孩童是國家和社會的未來和希望，國家和社會能否連續不斷的繁榮昌盛，他們成長過程中的健康非常重要。然而本世纪最大的新冠肺炎瘟疫到來，給全人類带來災難，對尚未成年的孩子威脅最大、最易感染。截至10月底已有200萬孩童被感染確診，死亡745人，給他們父母帶來悲痛，也是國家社會的重大損失。

拜登總統領導下的聯邦政府很重視新冠肺炎防疫，大力推行疫苗接種，到10月底，全美已有80%成人接種一劑、70%的成人完全接種，使疫情 得到緩解，證明接種疫苗是防止感染、控制疫情最有效的措施。輝瑞公司已研製出兒童疫苗，並得到食品藥物管理局授權使用，現在正是對兒童加強防疫、注射疫苗的最好時機。聯邦政府非常重視，撥下巨額經費向輝瑞購足讓每位兒童接種的疫苗，並徵召2萬名兒科和家庭醫師、藥局協助接種。

CDC主任羅謝爾瓦倫斯基表示，擴大對18歲以下年齡層孩童接種疫苗，將有助進一步控制疫情。這様利國利民的好事，按說應該受到廣大民眾、特别是孩童家長的歡迎和擁戴。

然而不可思議的是，據最新民調，5歲至11歲兒童的家長僅27%希望孩子盡快接種；33%家長觀望，其餘家長表示不接種。

觀望和不願意讓孩子接種的家長，有兩個思想障礙：一是擔心疫苗副作用大，會傷害孩子身體；二是僥倖心理，認為自家孩子身體強壯，又不接觸社會大眾，不會感染新冠。

但這兩種觀念都不可取。關於副作用，輝瑞執行長博爾拉多次表示，他們對孩童疫苗硏製非常謹慎，經多次實驗對孩童身體没有傷害，且完全有效才向聯邦食品藥物管理局（FDA）申報。經聯邦CDC預防接種諮詢委員會，14名全美頂級醫學和病毒專家嚴格審核，以14比0全票通過，FDA才授權使用。

孩童開打疫苗已一周，至少有幾十萬人注射，至今尚未有對孩子身體傷害方面的問題出現。因此不必擔心孩子打疫苗的副作用。至於有人認為孩子身體強壯不會感染，没必要打疫苗，這是對新冠肺炎傳染性、危險性認識不足，也是對孩子不負責任的表現，非常危險。

新冠肺炎是歴史上傳染性最強的瘟疫。孩子是最易傳染的弱勢群體，200萬18歲以下未成年人被感染，死亡700多人就是明顯例證。現在病毒不斷變異，全世界已出現11種變種病毒，比原病毒傳染力高幾倍到十幾倍。5歲至11歲的孩童正是上幼兒園、上小學和貪玩的時期，感染機率不亞於成年人。

為了孩子健康成長，為了國家可盡快控制疫情，不辜負聯邦政府關愛孩子的期望。凡有孩童的家長，應該相信科學，克服思想障礙，尊重政府安排，積極讓孩子注射疫苗，千萬不可錯失良機。