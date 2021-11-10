我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

中共3歷史決議的最大差異

馬佑俠（紐約）

習近平出面，王滬寧操控，中共第三個歷史決議《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》終於露出崢嶸。人們很自然地翻出中共所做過的三個歷史決議加以比較，看看有什麼異同？中共當權者作此類決議時，歷來強調「同」，即所謂「總結經驗，糾正錯誤，統一認識，以利再戰」，絕不顯示「異」。而讀者大眾偏要找找它們之間的異，以明真象。筆者認為，三個決議最大差異在於時代背景、群眾基礎大大不同，結果也就自然不同。

1945年由毛澤東主導作出的《關於若干歷史問題的決議》，是中共利用抗日之機坐大，整風搶救運動，清算王明路線，排除異己，劉少奇尊毛為領袖，在斯大林幫助下，面對國共內戰，得到奪取大陸的勝利，說明時代背景對中共有利，還有整風運動、群眾擁護這個基礎，決議企望的結果基本達到。

1981年由鄧小平主導作出的《關於建國以來若干歷史問題的決議》，主要是針對文革，第一次承認是錯誤運動，予以否定，側面指出毛錯誤發動，保留了點情面。群眾擁護更不要說，大吃螃蟹，以示譴責「四人幫」。改革開放，國際也是一片讚揚聲。何況作此決議還有多達6000人的專題討論。所以無論是時代背景或群眾基礎，也還是好的。

可惜「成也蕭何，敗也蕭何」，後來走到兩叉：「以經濟建設為中心」、「國門開放」，效果顯著；而「堅持四項基本原則」，把真正的改革者打下去，「政治掱手」乘機鑚進，步入折騰之境。

談過前兩個決議，再看習王記決議，情況了然。無論是時代背景或群眾基礎，都差得太遠。南海、台海對峙尖銳，歐盟醒悟，老美更不要說，國際形勢空前不利，他們自己也驚呼「現在處於百年來時局巨大變遷之際」。

對內閉門造車，強行決斷，去神又造神，刻意隱瞞歷史冤案和潛在危機，又有何益？儘管動用專政手段，殺雞儆猴，但信息時代，網上敏感問題瘋傳，照常妄議，無奈頑猴還是太多。勿忘劉少奇臨死慘嘆：「好在歷史是人民寫的！」

中共 歐盟 習近平

上一則

漫畫／為富不仁

下一則

美式資本主義已出現裂解

延伸閱讀

六中全會／中國第3份歷史決議 習近平自架光環超鄧趕毛

六中全會／中國第3份歷史決議 習近平自架光環超鄧趕毛
NBA／皮朋重批「最後之舞」造神：喬丹怕被詹姆斯超越

NBA／皮朋重批「最後之舞」造神：喬丹怕被詹姆斯超越
北京冬奧／個人獎杯是1座「雪山」象徵攀登高峰

北京冬奧／個人獎杯是1座「雪山」象徵攀登高峰
習連任三屆或終身 難堵口誅筆伐

習連任三屆或終身 難堵口誅筆伐

熱門新聞

「一洲焦點」談周二選舉結果的矚目焦點。(世界新聞網)

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

2021-11-03 13:40

台海戰爭一觸即發 誰吃了豹子膽？

2021-11-03 02:02

拜登想補償非法移民每人45萬 太離譜

2021-11-05 02:00

習近平避「圍毆」缺席峰會 局勢詭異

2021-11-03 02:00

兩案過關 拜登雙贏 支持度谷底反彈？

2021-11-07 01:00

共和黨維州勝選 川普距白宮可能更遠？

2021-11-08 00:17

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排