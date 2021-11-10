中共3歷史決議的最大差異

由習近平 出面，王滬寧操控，中共 第三個歷史決議《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》終於露出崢嶸。人們很自然地翻出中共所做過的三個歷史決議加以比較，看看有什麼異同？中共當權者作此類決議時，歷來強調「同」，即所謂「總結經驗，糾正錯誤，統一認識，以利再戰」，絕不顯示「異」。而讀者大眾偏要找找它們之間的異，以明真象。筆者認為，三個決議最大差異在於時代背景、群眾基礎大大不同，結果也就自然不同。

1945年由毛澤東主導作出的《關於若干歷史問題的決議》，是中共利用抗日之機坐大，整風搶救運動，清算王明路線，排除異己，劉少奇尊毛為領袖，在斯大林幫助下，面對國共內戰，得到奪取大陸的勝利，說明時代背景對中共有利，還有整風運動、群眾擁護這個基礎，決議企望的結果基本達到。

1981年由鄧小平主導作出的《關於建國以來若干歷史問題的決議》，主要是針對文革，第一次承認是錯誤運動，予以否定，側面指出毛錯誤發動，保留了點情面。群眾擁護更不要說，大吃螃蟹，以示譴責「四人幫」。改革開放，國際也是一片讚揚聲。何況作此決議還有多達6000人的專題討論。所以無論是時代背景或群眾基礎，也還是好的。

可惜「成也蕭何，敗也蕭何」，後來走到兩叉：「以經濟建設為中心」、「國門開放」，效果顯著；而「堅持四項基本原則」，把真正的改革者打下去，「政治掱手」乘機鑚進，步入折騰之境。

談過前兩個決議，再看習王記決議，情況了然。無論是時代背景或群眾基礎，都差得太遠。南海、台海對峙尖銳，歐盟 醒悟，老美更不要說，國際形勢空前不利，他們自己也驚呼「現在處於百年來時局巨大變遷之際」。

對內閉門造車，強行決斷，去神又造神，刻意隱瞞歷史冤案和潛在危機，又有何益？儘管動用專政手段，殺雞儆猴，但信息時代，網上敏感問題瘋傳，照常妄議，無奈頑猴還是太多。勿忘劉少奇臨死慘嘆：「好在歷史是人民寫的！」