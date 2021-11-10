美式資本主義已出現裂解

以精研馬克思的經濟史觀而著稱的耶魯大學名教授李察伍爾夫(Richard Wolff)最近分析美式資本主義的運作，認為後者正出現崩解的裂痕，情況相當嚴重。伍爾夫在六個層面裡探討這個問題。

首先是新冠疫情，美國 以全球4.5%的人口數量，輔以超強的國力和無敵的科技實力，竟有占全球20%的病歿人數，說明美國無法防治與控制新冠，深層原因是意識面的分岐，部分民眾對政府的防疫政策失去信心，他們抗拒疫苗，無視確診人數一度飆升到每天16萬人的事實，堅持不戴口罩、不接種疫苗，伍爾夫認為這就好比不接受交通號誌，遇紅燈不停一般的荒誕危險，是社會秩序崩解的前兆。

其次，是美國軍力過度擴張，已到了難以支撐的地步。美國在九一一恐襲後發動對伊拉克與阿富汗 的戰爭，在20年裡投下8兆美元，終於到最後趁月黑風高之際，落荒撤出阿富汗，造成恥辱性的後果，神學士在一個月內以摧枯拉朽之勢接管阿富汗，美國全力扶植的政府勢力完全瓦解。

8兆元付諸東流，這些錢原可用來全盤改善國家的基礎建設，可以還清所有學生貸款，可以重整社會福利的建構。但隨著阿伊兩國的連年戰火，8兆元耗盡，美國的國防預算卻連年暴增，落實了美式資本主義久為人詬病的現實：國防軍工企業永遠是優先獲得青睞的寵兒，他們才是兩黨政治的洗牌者。

中國 在這20年裡飛速發展，她的年度GDP以6%至9%的速度攀升，她的國民所得成長率達300%至400%。美國的年度GDP僅上漲2%到3%，國民所得完全停滯，每年成長率僅0.3%至0.4%。

伍爾夫再以「全國舉債」、「殭屍企業」、與「通貨膨脹」三者作為造成美式資本主義裂解的另三個層面，其中「殭屍企業」是泛指約有四分之一美國企業早已入不敷出，收益不足以應付債務，形成企業空洞化，也正因為如此，美企競相抬漲產品價格，政府加印鈔票，造成「通貨膨脹」，「全國舉債」遂成為一種反應模式。

伍爾夫特別以 「帝國衰落的相對性」作為最後一個層面，意即在美式資本主義逐漸衰落的同時，面對另一個國力不斷攀升的強權，美國領導人深深忌憚在自己任內美國經濟會落居世界第二，或美國軍力對中國屈居下風，這種壓力使他們對中國有一種「惡向膽邊生」的傾向，一切都是逢中必反，這也是修昔底德陷阱的立論基礎。

川普與拜登都視被中國超越等於是為美國立下的恥辱柱，他們最大夢魘是自己被釘死在這個柱上。

綜合這六個層面的交相衝擊，伍爾夫認為，美式資本主義規範和秩序已開始裂解，面對中國崛起的最大挑戰，是後者為世界樹立了另一個政經選項的模式。季辛吉在其「世界秩序」一書中說：「美國人認為世上所有的問題都有解決辦法，中國人認為所有解決辦法都將產生新的問題。」

當美國的解決辦法包括霸權欺凌和窮兵黷武，中國人認為許多問題都可應對處理，不必立刻解決，應徐圖於長遠，或許這是未來趨勢演變的基本差異。