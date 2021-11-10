乾脆稱習近平為「宇宙領袖」

中共 19屆六中全會召開，由於這次全會要出台名為《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這是中共第三份歷史決議，使它很早就廣受矚目。儘管歷史決議的文本要在全會結束後幾天才公布，但從全會前官媒造勢看，歷史決議重點，無疑要落在習近平 所謂新時代以及他為中共規畫的未來30年發展路徑上。

每次黨代會和中央全會召開前，官媒開足馬力宣傳中共取得的歷史和現實成就，已成為套路。此次官媒對六全的宣傳造勢，集中火力大書特書習近平，沒有其他中共領導人的份，也未見黨中央的身影，有的只是習一個人。這就是自封核心和非核心的領導人的待遇區別。

而在官媒文宣中，新華社的《習近平帶領百年大黨奮進新征程》格外受關注。此文引海內外輿論評介習，說「他是一位信念堅定又行動果敢的人、思想深刻又情懷深厚的人、善於繼承又勇於創新的人、能始終把握大局又敏於掌控變局的人、奮鬥不止又有強大自制力的人、謙遜平和又無所畏懼的人」；又指習「無疑是駕馭歷史潮流的核心人物」。

總之，在官媒筆下，習是一位沒有缺點的完人。其實不只是完人，他還是一位「宇宙領袖」。這個詞是我從朝鮮官媒把他們的敬愛領袖金正恩稱作「宇宙大元帥」吸取靈感而造出，我覺得再沒有一個詞能像這個詞一樣貼切地形容習。

新華社的萬字長文分六部分，歌頌習對中共、對人民、對中國 、對世界乃至對人類做出的貢獻和智慧，單單從各部分的小標題來看——「像愛父母那樣愛老百姓」的黨的總書記、眾望所歸的領導核心、讓國家強起來的戰略家實幹家、開闢新境界的時代變革者、胸懷天下的大國領袖、繼往開來的領航人——人們會不會認為他是「宇宙領袖」？不僅關愛百姓，愛民如子，而且胸懷天下，心繫人類。

所謂見微知著，管中窺豹，官媒如此抬高習，第三份歷史決議會寫成怎樣可想而知。

我上月撰文表示，習的歷史決議其基調將是以表揚和自我表揚為主，表揚也就是讚毛讓中國站起來，鄧讓中國富起來，再順帶誇一下江澤民和胡錦濤；自我表揚也就是毫不謙虛自吹上台九年來如何讓中國強起來，成為一個具有全球影響力的大國。用習的話說，中華民族從來沒有像現在這樣接近世界舞台的中心。習的這個「雄心」無疑是要超越毛和鄧。

毛乃公認的一代梟雄，可他最具想象力的「雄心」，也只要超歷史上的漢武帝、唐太宗和成吉思汗三人，到晚年，面對尼克森奉承「毛主席改變了世界」，毛甚至說自己「不過是改變了北京周邊的幾個地方」。

鄧的最大「雄心」，是不讓中國開除「球籍」，有可能的話，在美蘇爭霸天下時謀一個末座，變成美蘇中三分天下。習的「雄心」比他的這兩個前輩都大，他要中國占據世界舞台的中心位置。這可不是別人對他的「陰謀」，而是他告知天下的「陽謀」。

事實上，習不單是要為中國謀得中心位置，還要帶領中國走出一條獨特的路，新華社文引述習的話說，「歷史沒有終結，也不可能被終結……中國共產黨人和中國人民完全有信心為人類對更好社會制度的探索提供中國方案。」

冷戰結束後，福山曾斷言，歷史終結於民主，民主制度是人類創造的最好也是最後的制度形式。我們現在當然知道，福山當年太樂觀了，他完全沒有預料中國會以一種專制的形式崛起。但福山此話刺激了中共和習近平，所以習說「歷史沒有終結，也不可能被終結」，針對的就是福山的「誑語」。

如今輪到習為人類文明開處方了，既然歷史不可能終結，中國要為人類做出較大的貢獻，就是走出一條不同於西方文明的第二條人類文明的「康莊大道」。此乃習為自己規定的作為「繼往開來領航人」的歷史使命。

吾國子民，有這樣一位雄心壯志的「宇宙領袖」領路，真是三生有幸，生活在這個幸福的新時代。不過，且把高蹈的理想和雄心放一邊，眼下如何打破美國布下的圍堵陣，度過疫情下的艱難歲月，讓民眾的日子恢復如常，恐怕才是百姓對他的基本期待。（作者為戰略分析智庫研究員）