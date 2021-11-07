美國選制 很難有出色的總統

拜登 總統在2020年大選戰勝了不可一世的「新聞明星」川普 總統，成功上位，成為美國 第46位總統。但這位年邁總統上任不到一年，就讓選民大失所望。南部邊境充斥難民，非法入境者暴增；撤軍阿富汗一片混亂，讓美國丟盡臉面；承諾防衛台灣，又讓自己的幕僚打臉，顯然自己又說錯話了，還得幕僚去彌補其錯失。

拜登民調一降再降，顯然如人們所說，他是心比天高、能力不足的總統。拜登被推到總統寶座，有點「能不配位」。而前總統川普更像一頭鬥牛，橫衝直撞，攪渾了美國政壇，衝擊美國憲法體制，有點「德不配位」。而更前一屆，歐巴馬也被人們戲稱為「段子手總統」，更不用說「牛仔總統」小布希。美國選舉看起來很民主，但為什麼選不出德高望重、能力超群的總統，尤其是近幾屆選舉確實如此，是值得思考的問題。

美國兩黨執政體制決定其推選候選人的缺陷。共和黨與民主黨在幾方面常年處於競爭之勢，如總統大選、國會選舉及州長選舉等。美國選總統好像不是為美國人而選，而是為黨派而選。參選沒有推荐制度，沒有多高的門檻就可參選。2020年大選民主黨人初選開始後有11人參加，領跑者先後有桑德斯、華倫、拜登，多數秉承極左派政策。拜登是唯一中間偏左派，加上副總統經歷，具有較高知名度和人脈而當選。

顯然，拜登上位有點趕鴨子上架，是兩黨鬥爭和民主黨內妥協的結果。如論年齡、精力和決策能力，拜登沒有任何優勢，已不適合領導美國這個超級大國。說他有40年參議員經歷，並不代表有能力，因為議員與行政長官責任和能力要求有很大差別，沒有具體管理地方政府經驗和錘煉、沒有治理一方的能力。

拜登作為歐巴馬副手八年，但只是總統的影子，沒有實際決策責任；實際情況看，他適合做副手。競選過程中人們看到拜登老態龍鍾、常說錯話，但還是贏了選舉。上任後幕僚刻意讓其廻避與媒體見面，怕他出醜。他甚至連重要官員名字都記不住，到該退休時候了還勉強支持，讓人看得難受。

美國是超級強國，國內體制穩定，又是世界金融、軍事霸主，對外關係不用太顧及外國感受和利益，對總統與外交人員外交技巧和手腕要求確實不太高。從國務卿布林肯拙劣表現也說明這點。時代已不同，起碼中國對美國基於其實力地位，對美國的施壓已不接受，而美國對中俄兩個大國同時逞強是否明智？

拜登也想一改川普的政策，聯合盟友壓制中國，但實際並沒有達到希望的效果，因為行動上往往忽視盟友利益。雖然仍有很多國家迫於美國威懾而屈服，但美國並沒有遵守承諾，愈來愈多國家對美國說不，新的國際形勢對美國總統及其幕僚的能力有更高要求。

而美國選舉顯然缺乏這一適應性的改變，總統挑選幕僚更是隨意。選舉不但程序沒有革新，且設施老舊，計票過程粗糙。雖然2020年大選川普沒能翻盤，但在他要求下確實找出不少漏記的選票，說明選舉計票過程漏洞百出。

參加大選需要財力支持。參選人最重要須有知名度，尤其是大財團支持。但選票與資金支持需要利益交換，大公司支持候選人需要其當選後的承諾，政策要有利於公司利益。人們說美國總統是美國大財團的傀儡，有點言過其實，但競選及執政過程受大財團影響是不爭事實。有了利益交換，支持者就不在意誰更有能力作總統，更在意維護自己利益，選出的總統能力和對美國整體利益就打了折扣。

候選人最重要的是把自己推銷出去，讓選民了解自己政策取向，候選人演講功底就非常重要。覬覦總統職位的人多數口若懸河，能說善辯，但能說不一定會做，執行力和管理能力不足很難在競選中暴露，導致當選總統後表現千差萬別，政績平平的居多。

川普靠一句「讓美國再度偉大」讓選民熱血沸騰，選民更兩極化，但四年下來對美國負面影響極大。他極端自私，帶有「匪氣性格」讓人感覺美國政治有點墮落，也降低選舉總統的道德標準，讓美國總統顯得沒有底線，不可信任。

選舉一些硬性指標可作參考，如學識、工作經歷、政治生涯等。但只用這些指標明確判斷，為國家選出最高領導難免出現偏差。勝出的不一定是最優秀的，況且有些人才沒有資格進入選舉圈，有時不得不在參選人中「瘸子裡選將軍」。耗費巨大的大選看起來公平，但參雜不少勾心鬥角、巧取詭計，一定程度上是由候選人競選的演說和辯論表現決定，但候選人大多言過其實。有的贏得並不那麼光彩，如2000年小布希戰勝高爾。

美國政治天天圍著選舉轉，導致難有可持續的政策和綱領。拜登位子還沒坐熱，又開始準備期中選舉和下屆大選，但願拜登不要再尋求連任了。總統選舉程序亟待改善 ，提高對參選人要求的門檻，起碼對參選人應有年齡限制。美國需要一個有遠見、有道德、有涵養，充滿活力的總統，才能讓美國更受國際社會歡迎，維持美國強大。