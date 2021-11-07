民兵和本土恐怖主義威脅美國

美國 近年外來恐襲事件因九一一事件後加緊防範，暫無類似事件發生；倒是自家人槍枝射殺無辜學童、教友和購物中心百姓的慘案層出不窮。一般以為只是個人仇恨或精神病致之，加以發生頻率之高，令人麻木而無奈。

也許大家要感激前總統川普，因他幕後主使今年1月6日右翼暴徒大舉入侵國會，把本土恐怖主義搬上檯面。原來美國有許多認為自己被「前進」社會遠遠拋在後面，而感到生存受威脅的白人已忍無可忍，而到「武裝起義」地步。

美國憲法第二修正案保障人民擁槍自由，還包括「民兵」(militia)，全文是：「一支監管良好的民兵對自由國家的安全和人民持有和攜帶武器的權利是必要的，不應受侵犯。」其背景是因美國殖民當初反英國而獨立，主要力量就是各地的民兵。立憲先賢認為防範獨裁者專權和魚肉百姓最佳辦法，就是讓人民擁槍甚至組織民兵自衛。世界上恐怕沒有任何國家當政者讓人民如此反抗政府權威。

其實為了民兵不致成為亂民而能達到「監管良好」要求，後來美國政府也將之列入編制，成為正規軍種的後備役部隊。除了有陸、海、空、海軍陸戰隊及海岸巡防隊，還有國民兵 (National Guard)，由各州州長統領；但在必要時得以「聯邦化」。

例如1957年的阿肯色州長竟然動用該州國民兵，包圍省會小岩城全白人的高中，攔阻九名非裔學生按照聯邦法院裁定入學；導致艾森豪總統忍無可忍，因此聯邦化該州的國民兵，不再聽命於州長，而另派第101空降師官兵執行聯邦法，護送九學生入學。這是國民兵不能違反聯邦法律和政策的先例。

但如今除了已納入正軌的國民兵之外，還有如昔日民間非正式民兵團體有數百個之譜，總人數近年來在川普慫恿下相當驚人；他們有自動衝鋒槍、火箭筒等市上可購得的犀利武器，經常在野外舉行作戰演習，許多人還是受過正式訓練的退伍軍警，所以頗令執法人員頭痛。

有線電視新聞網(CNN)華裔 記者凌志慧(Lisa Ling)在10月播出的報導，訪問許多看來似乎是「散兵遊勇」的白人，他們幾乎千篇一律自稱為「憲法捍衛者」，認為如今執法施政(尤其是自由派大法官和民主黨政權)都已遠離當年先賢的構想。加上他們一般教育程度較低，無法在高科技時代競爭，反而歸罪許多外來(尤其太平洋彼岸來的)移民。

本應協助保衛美國(包括政府)安全的民兵，居然可能搖身一變成為分裂美國的造反分子，正是「水能載舟，亦能覆舟」。這一點對我們華裔可能有相當潛在影響，影響我們兒孫輩觀念和安全。他們一般都以為既然在美國出生，就是道道地地的美國人。

其實我們一副黃面孔，很多人一看就誤會我們是使他們經濟受威脅的「中國人」而不分青紅皂白，採取敵對態度。因此消極方面我們要告誡兒孫輩，那些人多的地方(如酒吧、賭場、某些運動場所)還是少去為妙，如果成了「陳果仁第二」，就太不划算了。

積極方面我們崇信中庸之道，當然期望美國進步，尤其人權平等方面；但我們也不是「立異為高、逆情干譽」之輩，對某些做得過火要改變社會及家庭結構的所謂「進步」作風，實在不敢恭維。因此對美國保守衛道人士的部分看法也相當同情。但如何能使兩邊懸崖勒馬，從分裂美國邊緣回轉，卻是一大挑戰。