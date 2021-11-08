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舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

美軍培訓

鄭亞棋╱南灣

冬日冰寒夏日烹，

少爺難耐苦軍營。

大兵跨海同培訓，

能使少爺成勇兵？

上一則

共和黨維州勝選 川普距白宮可能更遠？

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